NLB Im letzten Auswärtsspiel in seiner Geschichte trifft Handball Endingen auf die Espoirs Am kommenden Samstag laufen die Surbtaler Handballer in Winterthur gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs auf. Es ist das letzte Auswärtsspiel der Mannschaft dieser Saison – und somit auch das letzte als Handball Endingen.

Nino Grzentic (in Gelb) muss Verantwortung übernehmen und seinem Team mit seinen Toren helfen. Bild: zvg/Pedro Gisin

Gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs diesen Samstag und in den darauffolgenden zwei Heimspielen hat die Surbtaler Mannschaft noch einmal die Möglichkeit, zu punkten. Die Partie in Winterthur ist das letzte Auswärtsspiel als Handball Endingen. Denn das Team fusioniert auf kommende Saison mit Städtli Baden zu Baden-Endingen.

Im Hinspiel Anfang Dezember musste sich Handball Endingen im GoEasy gegen die Espoirs mit 23:27 geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, welche die Surbtaler am kommenden Samstag vergessen machen wollen. In den letzten drei Spielen dieser Saison haben die Spieler von Trainer Sarac noch einmal die Möglichkeit, die schwierige Saison etwas freundlicher erscheinen zu lassen. Die Teams vor den Endingern liegen in der Tabelle nahe beieinander, und so können bereits wenige Punkte viel bewirken.

Die SG Yellow/Pfadi Espoirs konnten sich bereits früh im Tabellenmittelfeld festsetzen und hatten entsprechend nichts mit den hinteren Rängen zu tun. Stevan Kurbalija, der Trainer der Espoirs, hat den Auftrag, die jungen Nachwuchsspieler in der Nationalliga B langsam an das Tempo und an die Härte in der QHL vorzubereiten. Der eine oder andere Spieler hat entsprechend bereits Luft in der höchsten Liga schnuppern dürfen.

Handball Endingen wird versuchen, die jungen und wendigen Winterthurer mit einer stabilen Verteidigung und druckvollem Angriffsspiel in die Defensive zu drücken. Bestimmt keine leichte Aufgabe in der AXA Arena, aber für die Surbtaler ist die Zeit jetzt reif, die letzten Spiele für sich zu entscheiden und in der Tabelle das eine oder andere Team noch hinter sich zu lassen. (az)