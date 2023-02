NBL-Handball Handball Endingen fällt in alte Verhaltensmuster und lässt weitere wichtige Punkte liegen Gegen die Kadetten Espoirs haben die Surbtaler 36 Tore erzielen können, was normalerweise locker zum Sieg reicht. In der Verteidigung agierten die Endinger aber zu zögerlich, kassierten in 60 Minuten 38 Tore und somit die Pleite.

Die Tore von Nino Grzentic aus dem Rückraum sind für Handball Endingen enorm wichtig. Zvg / Aargauer Zeitung

Handball Endingen verpasste die Startphase in die Partie und lag in der 6. Minute bereits mit 4:1 im Hintertreffen. Auf der Gegenseite liess sich der junge Waldvogel nicht zweimal bitten und markierte seine ersten beiden Treffer aus dem linken Rückraum. Bis zum Schluss schoss er 7 Tore aus neun Versuchen.

In der Folge bäumten sich die Aargauer auf und griffen ihrerseits endlich ins Spielgeschehen ein. Im Angriff fanden die Surbtaler immer wieder Lösungen, allen voran Noah Grau, dem in der Aufholphase gleich drei Treffer in Folge zum 5:6 gelangen. Leider schaffte es Endingen nicht, den Schwung auszunutzen. Im Gegenteil, nach 19 Minuten zogen die Espoirs wieder mit fünf Toren davon und die Endinger Verteidigung verzeichnete grosse Mühe, den gegnerischen Kreisspieler in den Griff zu bekommen.

Mit 6 Toren aus 7 Versuchen war auch er massgeblich am späteren Sieg seines Teams beteiligt. Handball Endingen verteidigte zu zaghaft und verpasste es, die Rückraumspieler aggressiv zu stören. So konnten diese ihr Spiel ungestört aufziehen. Der Pausenstand von 19:15 hätte dem Team von Trainer Armin Sarac eigentlich Warnung genug sein sollen, insbesondere, weil die Kadetten mit einfachen Mitteln und ohne gross zu überzeugen, dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten.

Die kurze Aufbäumphase war zu wenig

Nach dem Pausentee dauerte es weitere zehn Minuten, bis Endingen sich endlich aufbäumte und den Rückstand aufholen konnte. Der junge Maro Galovic (5 Tore), der für den erneut enttäuschenden Ivan Koncul die Fäden im Endinger Spiel zog, und Nino Grzentic (6 Tore) konnten ihr Team wieder ins Spiel zurückführen (51. Min. 30:30). Bei den mitgereisten Zuschauern machte man sich nun berechtigterweise Hoffnung, auf einen positiven Ausgang des Spiels.

Die Gründe, warum man die Partie und die zwei Punkte zum Schluss erneut aus den Händen gab, müssen vor allem in der Verteidigung gesucht werden. Mit mehr Willen und Biss hätte man dieses Spiel für sich entscheiden müssen. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Aufbauer Marco Giovanelli zeigten Nino Grzentic, Christian Riechsteiner und Ivan Koncul im Rückraum zu wenig Entschlossenheit, um das Spiel an sich zu reissen.

Am nächsten Samstag wird die Aufgabe gegen den TV Birsfelden nicht einfacher. Die Baselbieter haben dieses Wochenende den STV Baden mit einem Tor geschlagen und möchten ihren Abstiegsplatz gerne weitergeben. Handball Endingen hat noch drei Punkte Vorsprung, aber solche Leistungen wie heute liegen definitiv nicht mehr drin. (az)