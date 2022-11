Naturparadies Kosten zu hoch: Kanton will giftige Ablagerungen nun doch nicht aus dem Klingnauer Stausee baggern Im Boden des Klingnauer Stausees haben sich giftige Schwermetalle abgelagert. Der Kanton wollte diese bergen, erst im Rhein, nach einem verlorenen Rechtsstreit gegen die Aargauer Fischer in einer Deponie. Nun hat der Kanton seinen Plan geändert.

Der Klingnauer Stausee ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet. Doch auf seiner linken Seite, flussabwärts gesehen, verlandet er immer mehr und droht zum Auenwald zu werden. Aus diesem Grund wollte der Kanton Sedimente ausbaggern. Dabei stiessen die Mitarbeiter des Kantons allerdings auf das nächste Problem: Giftige Schwermetalle und Chemikalien schlummern im Boden und haben diesen verseucht. Es sind Rückstände aus einer Zeit, als dreckiges Wasser aus Industriebetrieben im Flusswasser landete.

Der Kanton wollte schliesslich 16'000 Quadratmeter verdünnt via eine Rohrleitung wenige Kilometer flussabwärts, unterhalb des Wasserkraftwerks Klingnau, bei der Aaremündung in den Rhein spülen. Der Aargauische Fischerverband wehrte sich allerdings gegen das Projekt, für das der Grosse Rat 2011 einen Kredit von 2,44 Millionen Franken bewilligt hatte.

Die Fischer verlangten, dass sämtliche ausgebaggerten Sedimente in einer Deponie entsorgt werden müssten. Das Verwaltungsgericht gab ihnen im folgenden Rechtsstreit recht. Die Sedimente dem Rhein zuzuführen, wäre eine Verunreinigung im Sinne des Gewässerschutzgesetzes gewesen.

Der Kanton verzichtete auf den Weiterzug des Urteils vor das Bundesgericht und entschied sich dazu, ein Projekt zur Entsorgung sämtlicher Sedimente in einer Deponie zu erarbeiten. Das Projekt sollte dem Grossen Rat vorgelegt werden. Die Kosten zur Entsorgung der Sedimente hätten sich auf rund 5 Millionen Franken erhöht.

Der Klingnauer Stausee flussaufwärts gesehen. Der verlandete Seitenarm befindet sich rechts im Bild. Chris Iseli

Hochwasser 2021 verschlechtert Situation

Doch nun hat der Kanton seinen Plan wieder geändert. Unterdessen hat der Hochwasser-Sommer 2021 nämlich die Situation im Klingnauer Stausee weiter verschärft. Simon Werne, Fachspezialist Wasserkraft beim Kanton erklärt im Regionaljournal SRF: «Das Sommerhochwasser 2021 dauerte von Mai bis Juli. Das war ein langer Zeitraum. Das führte dazu, dass sich viele Sedimente ablagerten.»

Nach dem Hochwasser hat der Kanton den Klingnauer Stausee nochmals vermessen. Dabei stellte sich heraus, dass sich in dem Bereich, der ausgebaggert werden sollte, etwa 30 Prozent mehr Schlamm befand als noch vor dem Hochwasser, erklärt Werne weiter.

Das hat Folgen: Die zusätzlichen Sedimente würden das Ausbaggern und korrekte Entsorgen nochmals deutlich verteuern. Deshalb stimme die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr. Die giftigen Sedimente sollen nun doch im Boden bleiben. Für die Umwelt soll das aber nicht problematisch sein – das Gift liege zu tief im Boden.

Fischereiverband hat Verständnis

Der Kanton plant nun ein Dammbauwerk. Es soll «so gut wie möglich verhindern», so Werne, dass sich einströmende Sedimente im Seitenarm auf der linken Seeseite ablagern. «Die Verlandung können wir damit zwar nicht verhindern, aber wir können sie verlangsamen.» Der Kanton will die Verbände und Parteien in einem nächsten Schritt zum neuen Projekt befragen. In zwei Jahren könnte es realisiert werden.

Wie reagiert der Aargauische Fischereiverband auf die neuste Entwicklung? «Natürlich hätte man die Sedimente gerne aus dem Stausee gewusst. Ich habe aber die vage Zahl von 6,5 Millionen Franken vernommen. Das ist unverhältnismässig. Ich kann den Entschluss verstehen», sagt Präsident Kurt Braun. Dem Verband sei vor allem wichtig gewesen, dass die Giftstoffe nicht unverdünnt in den Rhein geleitet werden. (cam/pz)