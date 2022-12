Nachruf Sie führte die legendäre Baldinger Dorfbeiz Rose: Martha Brusa war eine Dorfmutter mit grossem Herzen Vor kurzem ist die langjährige Wirtin der Baldinger «Rose» verstorben. Ihre Gäste haben sie aus verschiedenen Gründen enorm geschätzt. Die Beiz sorgte einst auch wegen des Minirocks einer Serviertochter für Schlagzeilen und zahlreiche Kundschaft von ausserhalb.

Martha Brusa: Vom Pfarrer bis zum Tunichtgut konnten ihr alle alles anvertrauen. zvg

Stolz wacht der Kirchturm von St.Agatha über Baldingen, blickt hinunter auf ein Haus mit grünen Fensterläden neben einem baufälligen Schopf und einem Anbau, an dem, sichtlich verblassend, der Schriftzug «Restaurant zur Rose» prangt. Fast 50 Jahre lang war die «Rose» das Reich von Martha Brusa.

Als Wirtin legendär, hatte sie die Beiz im knapp 300-Seelendorf «uf dr Höchi» zwischen Rhein- und Surbtal zu einem Dreh- und Angelpunkt nicht nur der Dorfbevölkerung gemacht. Am 19. Februar, knapp einen Monat nach ihrem 81. Geburtstag, ist Martha – die sie zeitlebens für ihre Gäste und die Baldinger war – für immer eingeschlafen. Ihre letzten Jahre hatte sie im Altersheim in Döttingen verbracht.

Seit Martha 2016 endgültig als Wirtin aufhörte, ist die «Rose» geschlossen, das Haus verwittert zusehends, die «Feldschlösschen»-Reklame bleibt neben dem Eingang dunkel. Die Erinnerungen an sie aber sind nach wie vor hell. «Sie war unsere Dorfmutter. Mit ihr konnte man über alles reden. Sie hörte immer aufmerksam zu und man war sicher, dass das Gesagte zu hundert Prozent bei ihr blieb», sinniert Thomas Knecht.

Dabei schwingt in der Stimme des ehemaligen Gemeindeammanns (von 1999 bis 2016) unverkennbar leise Wehmut mit. Landwirt Roland Binder doppelt nach: «Martha hatte nicht nur ein grosses Herz, ihr konnte jeder – vom Pfarrer bis zum Tunichtgut – alles anvertrauen. Ja, in der ‹Rose› hatte man sich den Gang in den Beichtstuhl ersparen können.»

Auf einer der 2010 erschienenen Dorfchronik von Baldingen beigelegten DVD kommt Martha über ihren Tod hinaus zu Wort. Im thurgauischen Bischoffszell als Wirtstochter im Gasthaus Drei Eidgenossen aufgewachsen, hatte sie nach der Heirat mit Paul Brusa etwas Eigenes gesucht:

«Mir hend überall Wirtschäftli aaglueget und sin z’ Baldige hänge blibe.»

1968 war das Paar mit der damals fünfjährigen Tochter Jacqueline im «Rose»-Haus eingezogen; Paul hat auswärts gearbeitet, Martha die Beiz geführt. «I ha müesse schaffe vom Siebeni am Morge bis am Eins z’ Nacht. I ha d’ Chuchi macht, Büffet gmacht, putzt.» Sie habe gedacht «do werd ich kä halbs Johr alt». Aber als es dann so richtig losgegangen war, «han i eifach müesse schpure und mit dr Ziit hets mer denn au gfalle».

So sah die «Rose» im Jahr 2014 aus – zwei Jahre später hörte Martha als Wirtin auf. Beat Kirchhofer

«Obwohl Martha reformiert war, wurde sie in dem stark katholisch geprägten Dorf anstandslos aufgenommen», erinnert sich Roland Binder. Allerdings: Während die 68er-Bewegung in vielen Ländern für Krawalle sorgte, führte der Minirock von Marthas Serviertochter, zusammen mit den Koteletts aus Marthas Küche an den Wochenenden in Baldingen zu wahren Motorrad-Invasionen. «Seit damals und bis heute hängt das Schild ‹… bitte leise abfahren› an der Fassade», schmunzelt Binder.

Für den Männerkirchenchor Baldingen-Böbikon sei die Einkehr in die «Rose» nach den Proben unabdingbar gewesen: «Wir haben die familiäre Atmosphäre, die Martha mit ihrer Herzlichkeit und als umsichtige Gastgeberin in der einfachen Beiz schuf, enorm geschätzt.»

Und Thomas Knecht erinnert sich: «Unvergesslich sind die Fussball-EM- und -WM-Übertragungen, die das halbe Dorf gemeinsam in der ‹Rose› am Fernsehen verfolgt hat. Mit der grössten Selbstverständlichkeit hat Martha uns das Säli zur Verfügung gestellt und uns – wenn sie um 22 Uhr Feierabend machte – einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt. Ihr Vertrauen war einmalig.»

Marthas bedeutend älterer und kränkelnder Mann Paul war 1987 verstorben. Später hatte sie in Lengnau einen neuen Partner gefunden, den sie bis zu dessen Tod aufopfernd pflegte. 2005 wurde Martha pensioniert. Präziser gesagt wurde sie AHV-Bezügerin. Ihrer «Rose» hatte sie als Wirtin bis 2016 die Treue gehalten. «I han so liebi, langjährigi Stammgescht. I ha eifach no chli wiitergmacht, eifach hobbymässig», hört und sieht man Martha auf der DVD.

Eine «Chrampferin» war sie, die ihren Beruf und die Menschen in ihrer Umgebung liebte. Martha war hart im Nehmen, was ihr persönlichen Schicksalsschläge anbelangte, und grosszügig im Geben, ganz besonders auch, wenn es um immaterielle Werte wie Zuhören und Mitfühlen ging. Mit ihrem Tod hat Baldingen ein wertvolles Stück seiner Geschichte verloren.