Nach Eklat Premiere im Kanton: In diesem Dorf ist die Schulpflege schon jetzt Geschichte Nach dem Rücktritt des gesamten Gremiums hat der Würenlinger Gemeinderat nun dessen Aufgaben übernommen – als erste Gemeinde im Kanton.

Erst im vergangenen Herbst weihte Würenlingen das neue Schulhaus Tannenweg bei der Schulanlage Weissenstein ein. Michael Würtenberg

Dass einzelne Gemeinderäte auch Mitglieder der Schulpflege sind, kommt gelegentlich vor. Nun sorgt aber Würenlingen für eine Premiere im Kanton: Der Gemeinderat übernimmt sämtliche Aufgaben und Befugnisse der Schulpflege – und das noch vor deren Abschaffung per Gesetz Ende dieses Jahres.

Der Kanton hat dem Gemeinderat mit sofortiger Wirkung die Aufgaben und Befugnisse der Schulpflege übertragen. Dies teilte das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) der Würenlinger Exekutive in einem Schreiben am Mittwoch mit.

Der Grund für diesen Schritt: Vor knapp zwei Wochen gab die gesamte Schulpflege ihren Rücktritt per sofort bekannt. Neuwahlen wären nötig geworden. Und das für nur wenige Monate, bevor das oberste Organ der Schule aufgelöst wird, wie es das Aargauer Stimmvolk im vergangenen September an der Urne beschlossen hat.

Der Gemeinderat übernimmt nun aber die strategische Führung der Schule Würenlingen schon jetzt. «Faktisch gibt es die Schulpflege somit in Würenlingen nicht mehr», sagt Martin Süess, Leiter des Rechtsdienstes bei der kantonalen Gemeindeabteilung, auf Anfrage. Eine spezielle Unterstützung durch den Kanton sei nicht vorgesehen, so Süess.



Als nächstes stehen Gespräche mit den involvierten Parteien bevor

Dass das DVI mit diesem Entscheid nun klare Verhältnisse geschaffen habe, sei für alle Beteiligten eine Erleichterung, sagt Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP), der dem Ressort Schule/Bildung vorsteht.

Gemeindeammann Patrick Zimmermann (FDP) steht unter anderem dem Ressort Schule/Bildung vor. Zvg

Als nächstes stehen Gespräche zwischen dem Gemeinderat, der Verwaltungsleitung, der Schulleitung und der Schulverwaltung bevor. «Gemeinsam organisieren wir nun die Zusammenarbeit im laufenden Betrieb und nehmen die Gestaltung der Schulführung ab kommendem Jahr in die Hand.»

Detailliertere Infos sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Schule umfasst sieben Kindergartenabteilungen, 17 Primarschul- sowie je drei Sekundarschul- und Realschulklassen an den Standorten Tannenweg, Weissenstein und Dorf.



Die Schulanlage Dorf besuchen drei Kindergarten-, sechs Primarschul- und sechs Oberstufenklassen. Alex Spichale

Was zum Rücktritt der Schulpflege führte

Der Rücktritt der fünf Mitglieder der Schulpflege schlug ein wie eine Bombe und sorgte bei den rund 4770 Einwohnern für Gesprächsstoff. In ihrem Brief an die Mitarbeitenden der Schule und die Eltern schrieb das Gremium von «unüberbrückbaren Differenzen zwischen dem Gemeinderat und der Schulpflege Würenlingen». Die inakzeptablen Arbeitsbedingungen für einige Mitarbeitende der Schule Würenlingen liessen sich nicht länger mit der Sorgfaltspflicht, der Zusammenarbeitskultur und den Qualitätsansprüchen der Schulpflege vereinbaren.

Der Gemeinderat seinerseits hielt in einer Stellungnahme fest, er handle nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Bevölkerung der Gemeinde Würenlingen und im Rahmen der ihm übertragenen Kompetenzen und Verantwortung.

Ausserdem habe er im aktuell gültigen Konstrukt der Schulführung nur begrenzte Mitsprache- und Entscheidungsbefugnisse. Diese seien primär im haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern und im zielgerichteten Einsatz der Personalressourcen zu finden. «In diesem sensiblen Themenfeld sind auch die grössten Differenzen zwischen den beiden Behörden aufgetreten.»