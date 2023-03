Mellikon Sie sammeln für die Menschen in der Ukraine – und organisieren dafür einen Flohmarkt Fast schon antike Haushaltsutensilien, handgestrickte warme Socken oder Schmuck: Seniorinnen und Senioren haben in Mellikon einen Flohmarkt auf die Beine gestellt. Den Erlös der verkauften Trouvaillen spenden sie an das Hilfswerk des CH-Media-Reporters Kurt Pelda, ein Teil geht an den Ukraine-Treff in Siglistorf.

Annie und Hansruedi Frauenfelder haben die Gaststube des «Jägerhofs» in eine Brockenstube verwandelt. Bild: Louis Probst

«Es ist die Fassungslosigkeit und die Machtlosigkeit gegenüber dem Geschehen in der Ukraine, die uns bewogen haben, unsere bescheidenen Möglichkeiten für die vom Krieg betroffenen Menschen einzusetzen», sagen Annie und Hansruedi Frauenfelder. Zusammen mit Seniorinnen und Senioren aus Mellikon, die sich regelmässig am Mittagstisch treffen, haben sie einen Flohmarkt organisiert. Dieser findet am kommenden Samstag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr im ehemaligen Restaurant Jägerhof in Mellikon statt.

«Wir sind dabei nur das Sprachrohr», meint Hansruedi Frauenfelder. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Gegenstände soll das Hilfswerk des Reporters Kurt Pelda unterstützt werden, der für diese Zeitung aus dem Kriegsgebiet berichtet. «Kurt Pelda hat mich sehr beeindruckt», gesteht Hansruedi Frauenfelder. Ein Teil des Erlöses geht an den Ukraine-Treff in Siglistorf, der von Theres Germann initiiert worden ist.

Schnäppchen für alle

Mittlerweilen hat sich die Gaststube des Restaurants, das Annie und Hansruedi Frauenfelder am Schluss ihres Arbeitslebens selber geführt und später verpachtet hatten – und das gegenwärtig leer steht – in eine eigentliche Brockenstube verwandelt. Das Angebot an gut erhaltenen, sauberen Gegenständen, welche Spenderinnen und Spender zur Verfügung gestellt haben, lässt kaum Wünsche offen. Das Spektrum reicht von handgestrickten warmen Socken über verschiedene Dekosachen und Schmuck bis hin zu «antiken» Haushaltsutensilien.

Im Vorraum warten Spielzeug und viele bunte Schachteln mit Spielen auf jüngere «Flohmi»-Besucherinnen und -besucher. Und aus dem Fundus des ehemaligen Restaurants steuern die Frauenfelders einiges bei. So etwa originalverpackte Weingläser, gute alte Römer-, Müllerbräu- oder Feldschlösschen-Gläser.

Austausch beim Borschtsch

Abgesehen von Schnäppchen wartet der Flohmarkt auch mit einem kulinarischen Erlebnis auf: Es gibt Borschtsch. Die nahrhafte ukrainische Nationalspeise wird sozusagen das verbindende Element zwischen zwei Kulturen sein. «Durch den Kontakt mit dem Ukraine-Treff in Siglistorf haben wir drei Ukrainerinnen gewinnen können, die am Samstag mit uns zusammen Borschtsch auf ukrainische Art kochen werden», sagt Hansruedi Frauenfelder.

Er zeigt eine imposante Einkaufsliste für die Zutaten, welche ahnen lässt, dass da alles andere als ein dünnes Süppchen gekocht wird. Die Zubereitung beginnt denn auch schon Stunden vor der Eröffnung des Flohmarktes. Annie Frauenfelder meint lächelnd: «Wir werden uns in der Küche mit Händen verständigen.»

Auch aus dem Verkauf der vorgesehenen 100 Portionen Borschtsch erhofft man sich Einnahmen für die Unterstützung der Menschen in den Kriegsgebieten der Ukraine. «Der Austausch ist aber beinahe ebenso wichtig wie der Erlös aus dem Flohmarkt», gibt Hansruedi Frauenfelder zu bedenken. «Wir sind jedenfalls optimistisch. Es stehen viele Leute hinter der Aktion. Am Waldumgang vom letzten Samstag haben viele Mellikerinnen und Melliker versichert, dass sie kommen werden.»