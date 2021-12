Mellikon Raus aus der Röhre: Dorfbach wird entlang des Steinbruchs renaturiert Der Melliker Bach soll beim Steinbruch wieder an der Oberfläche fliessen.

Auf einer Länge von 320 Metern soll der Dorfbach oberhalb des Melliker Dorfkerns wieder offengelegt und renaturiert werden. Dies im Rahmen der Endgestaltung der Auffüllung des Steinbruchs. Bis 5. Januar liegt dazu ein Bau- und Rodungsgesuch auf dem Gemeindebüro im Rathaus in Bad Zurzach auf.

Seit Jahrzehnten fliesst der Dorfbach eingedolt. Das Wasser plätschert entlang der Berg­hofstrasse, verschwindet auf der Höhe des Steinbruchs in einer Röhre, und fliesst vorwiegend eingedolt in Richtung Schwimmbad, wo der Bach schliesslich in den Rhein fliesst. Dass der Bach nun wieder revitalisiert wird, sei eine Auflage des Kantons und sei bereits in der Baubewilligung für den Abbau im Gebiet Sporn im Jahr 2003 festgelegt worden, sagte André Schärer, Geschäftsführer der Steinbruch Mellikon AG, gegenüber der «Botschaft».

Der Steinbruch Mellikon ist eine Naturparadies. Alex Spichale / ZUR

Das nun aufliegende Rodungs­gesuch sieht vor, dass Bäume auf einer Fläche von 8,5 Aren gefällt werden, um eine Blockrampe für den oberirdischen Bachlauf und eine Zufahrt für den Unterhalt zu bauen. Sind die Bauarbeiten ­abgeschlossen, wird an gleicher Stelle wieder aufgeforstet.

Ob die Rodungen schon in diesem Winter starten können, ist aber noch unklar. Denn um nistende Vögel und laichende Amphibien nicht zu stören, gelten Schonzeiten: Der Steinbruch gehört zu den Amphibienstandorten von nationaler Bedeutung, da hier Kreuzkröten, Gelbbauchunken und Geburtshelferkröten vorkommen, die zu den so­genannten Pionieramphibien ­gehören.

Denn nach der Erteilung der Bewilligung für den Restabbau der Kiesgrube 2008 und den daraufhin erstellten Ausgleichsflächen nahm die Population von Amphibien und Reptilien sprungartig zu. Da ihr Laichzug aber über die viel befahrene Rooswisstrasse führt, wird in Zugnächten die Strasse gesperrt.

Nach der Renaturierung des Dorfbachs ist die Steinbruch Mellikon AG für den Unterhalt des Bachlaufs zuständig, der sich mehrheitlich auf ihrem eingezäunten Gelände befindet. Der Kanton verzichtet darauf, die Bachparzelle zu übernehmen, da es sich nur um ein kleines Gewässer handelt. (az)