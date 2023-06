Mellikon Ja zu Inertstoffe im Steinbruch: Die Sommergmeind segnet die Teiländerung des Kulturplanes ab Mit der Zustimmung des Volkes nimmt die künftige Inertstoffdeponie im Steinbruch Mellikon eine wichtige Hürde. Als nächstes steht das Baubewilligungsverfahren an.

Der Steinbruch in Mellikon soll künftig zur Inertstoffdeponie werden. Bild: zvg

Im Steinbruch in Mellikon sollen in Zukunft statt unverschmutzter Aushub sogenannte Inertstoffe abgelagert werden können. Am Mittwochabend hat das Stimmvolk die dafür nötige Teiländerung Kulturlandplan Materialabbau- und Deponiezone «Steinbruch Mellikon» an der Sommergmeind mit 38 Ja- gegenüber 14 Nein-Stimmen abgesegnet. Ein Rückweisungsantrag ist zuvor abgelehnt worden.

Von den 162 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern waren deren 56 anwesend. Somit wurde das Quorum von einem Fünftel erreicht und der Beschluss definitiv gefasst. Mit der Annahme der Teiländerung Kulturlandplan und den Ergänzungen in der Bau- und Nutzungsordnung wird die Voraussetzung für das Baubewilligungsverfahren geschaffen.

Beim Material des Typs B handelt es sich um nicht verwertbare mineralische Bauabfälle und industrielle Abfälle, also Beton, Ziegel, Keramikerzeugnisse, Eternit oder Glas. Diese lösen sich gemäss Fachleuten nicht auf, sind nicht brennbar, bauen sich nicht biologisch ab und müssen deshalb speziell abgelagert werden. Die Immissionsentschädigung an die Gemeinde beträgt fünf Franken pro Tonne. Bei jährlich rund 80'000 Tonnen sind das 400'000 Franken pro Jahr.

Des weiteren genehmigte die Gemeindeversammlung die Rechnung 2022, die mit einem Aufwandüberschuss von rund 256'000 Franken besser abgeschlossen hat als das budgetierte Minus von 466'300 Franken. (sga)