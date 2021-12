Mägenwil Beitritt zum Wasserverbund, höhere Steuern: Das hat die Wintergmeind entschieden An der letzten Gemeindeversammlung von Ammann Marin Leuthard sagt das Mägenwiler Volk Ja zu höheren Steuern, weist dafür aber den Beitritt zum Projekt «Wasser2035» zurück. Das war nicht das einzige, umstrittene Traktandum.

Das Projekt «Wasser 2035», um im Bünz- und im Reusstal die Wasserversorgung zu sichern, war in Mägenwil umstritten. Alexander Wagner

Das alte Schulhaus in Mägenwil wird seit Jahren kaum mehr genutzt. Auch die Ortsbürger wollten es nicht kaufen. Jetzt hat die Gemeinde Mägenwil einen Interessenten präsentieren können: Die Orthodoxe Gemeinde der Freien Rumänen Schweiz möchte die Liegenschaft erwerben.

Eine besorgte Stimmbürgerin sagte an der Gemeindeversammlung vergangenen Freitag dazu: «Das Schulhaus wurde 1809 erbaut und ist ein Kulturgut wie der Steinbruch. Zudem sollen wir es nicht an eine ausländische Glaubensgemeinschaft verkaufen.» Das sei kurzfristig gedacht und man sollte es nicht ins Ausland verkaufen, meldete sich ein Unterstützer.

Doch nicht alle der 72 anwesenden Stimmbürger sahen dies so: Das Haus sei seit Jahrzehnten kaum genutzt. «Und jetzt soll es eine Perle sein», hielt ein Bürger den kritischen Votanten entgegen. Der Gemeinderat und die Finanzkommission waren für den Verkauf, denn die Liegenschaft ist stark renovationsbedürftig.

«Wir wollen wieder Leben in die Liegenschaft bringen», betonte Gemeindeammann Marin Leuthard an seiner letzten Gemeindeversammlung. Der Finanzplan sei nicht rosig und man brauche unbedingt die Einsparungen für die Sanierung betonte die FiKo. Am Ende sah es die Mehrheit mit 39 gegen 22 Stimmen auch so und stimmte dem Verkauf für 450'000 Franken zu.

«Wir können uns das gar nicht leisten»

«Der Beitritt zum Verbund Wasser2035 kommt genau im richtigen Moment», betonte Gemeinderat Jack Roos zum Beginn des Traktandums drei, bei dem es um den Beitritt von Mägenwil zur interkommunalen Anstalt (IKA) Wasser2035 ging:

Alexander Wagner

Wasser ist ein kostbares Gut und wird in den kommenden Jahrzehnten wohl noch begehrter – und damit vermutlich auch teurer. Der Beitritt zum Verbund soll den langfristigen Zugang zu genügend Trinkwasser sichern. Zuerst drehte sich die Diskussion um die Landwirtschaft, dann ging es immer mehr ums «Eingemachte», um die Kosten sowohl für die Gemeinde als auch für den einzelnen Bürger oder Industriebetrieb.

80 Prozent der Kosten verursacht der Bau und der Unterhalt für das Leitungsnetz. «Wir können uns das gar nicht leisten», war eine der zahlreichen Wortmeldungen aus der Versammlung. Doch der Gemeinderat versicherte, dass man sich nicht übernehme, und die FiKo wies noch einmal darauf hin, dass das Budget damit nicht belastet würde, sondern das Geld aus der «Wasserkasse» komme − diese Rechnung sehe gut aus.

Trotzdem überwog das Misstrauen gegenüber dem Projekt. «Wir kaufen damit die Katze im Sack», meinte Michael Umbricht und stellte im Namen der FDP einen Rückweisungsantrag:

Alexander Wagner

Dieser wurde dann mit 41:16 Stimmen deutlich angenommen. Das bedeutet, dass Mägenwil der IKA Wasser2035 – zumindest vorläuft – nicht beitritt. Insgesamt hat die IKA 26 Mitglieder, fast alle Gemeinden haben darüber bereits an der Sommergemeinde abgestimmt und sind beigetreten.

Einzig Brunegg und jetzt Mägenwil haben Nein gesagt, Ammerswil will eine Zusammenarbeit mit der SWL Lenzburg prüfen.

«Wir werden das an einer späteren Gemeindeversammlung wieder traktandieren», meinte Ammann Leuthard ernüchtert. Dies müsste dann wohl an einer ausserordentlichen Versammlung geschehen, denn die IKA wird am 6. Juni gegründet. Ein späterer Beitritt würde kaum billiger.

Mägenwil hat neu einen Steuerfuss von 113 Prozent

Mägenwil ist – vorsichtig formuliert – finanziell nicht auf Rosen gebettet. Deshalb präsentierte der Gemeinderat ein Budget mit einem fünf Prozent höheren Steuerfuss. Für den einzelnen Steuerzahler soll sich gar nicht viel ändern: Er bezahlt am Ende des Jahres etwa gleich viel. «Aber es bleibt mehr in Mägenwil», betonte der Ammann.

Denn während die Kantonssteuern leicht sinken werden, steigen die Gemeindesteuern etwas an. Für den Bürger ein Nullsummenspiel, für die Gemeinde ein Gewinn. Dies sah denn auch die Mehrheit so – wenn auch etwas murrend – und genehmigte das Budget mit einem Steuerfuss von 113 Prozent deutlich. Genau wie zwei Kreditabrechnungen zur Sanierung des Bärenrainweges.

Danach musste der Gemeinderat bekannt geben, dass das Jugendfest auf 2023 verschoben wird. Zum Abschluss der dreistündigen Versammlung gab es nochmals versöhnliche Töne und zahlreiche Kommissionsmitglieder sowie Ammann Marin Leuthard wurden verabschiedet.

Seine Laudatio genoss er sichtlich entspannt in einem Campingstuhl, den er geschenkt bekam:

Alexander Wagner

Das nächste Mal, wenn über die Wasserversorgung debattiert wird, muss er dies nicht mehr moderieren.