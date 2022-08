Live-Musik im Zurzibiet «Festival der Stille»: Konzert-Bijoux zwischen Musik, Tanz und Sprache im Zurzibiet Die 15. Ausgabe der Konzertreihe findet im August und September an vier verschiedenen Orten statt.

Das Quintett «son con ron» an der letztjährigen Ausgabe des «Festivals der Stille». Toby Studer (30.08.2021)

Was haben Pippo Pollinas «Canzoni segrete» gemeinsam mit Shakespeares «Ein Sommernachtstraum»? Auf die schwierige Frage gibt es eine einfache Antwort: Das «Festival der Stille». 2008 hatten die Violinistin Daria Zappa und ihr Mann, der Komponist und Dirigent Massimiliano Matesic, es in Kaiserstuhl, ihrem Wohnort, aus der Taufe gehoben. «Die diesjährige 15. Ausgabe lädt zwar nur zu vier Konzerten, aber die thematische Vielfalt ist ebenso gross, wie auch diesmal hochkarätige Künstlerinnen und Künstler das Publikum verzaubern werden», schwärmt Zappa.

Ein Bunter Strauss an Auftritten

Pippo Polina wird mit dem «Palermo Acoustic Quintet» das Festival-Finale bestreiten. zVg/Lena Semmelrogge

Zum «Festival der Stille» gehören nicht nur ein erlesenes, buntes Programm, sondern auch verschiedenste Aufführungsorte. Verteilt auf dem Gebiet der neu fusionierten Grossgemeinde Zurzach. «Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass diesmal das Weingut Engelhof ennet dem Rhein – eine Folge von Corona – nicht zur Verfügung steht.» Das fulminante Schlusskonzert findet im Ebianum Fisibach statt: Dort werden Pippo Pollina und sein «Palermo Acoustic Quintet» am 17. September auf ihrer diesjährigen Europatournee «Canzoni segrete» Halt machen. Nach der Premiere am 28. Februar in Lugano, gastierte er in den grössten Städten Deutschlands, aber auch in Italien. Etwa in Pollinas Heimatstadt Palermo. «Ich kenne Pippo seit ich 13 bin. Auf Tournee zusammen mit meinem Vater, dem Gitarristen Marco Zappa und meinem Bruder Mattia, der Cello spielt, hatten wir einen Auftritt in Nürnberg, wo zur selben Zeit auch Pippo und Linard Bardill auftraten», erinnert sich Zappa lachend.

Den Auftakt zum diesjährigen «Festival der Stille» macht in der Kirche der Propstei Wislikofen am 27. August das «Duo Zéphyr» mit «Danse!», deren eine Hälfte Zappa ist. Seit rund vier Jahren gibt sie mit der in Berlin lebenden Harfenistin Jane Berthe Konzerte. «Fürs Festival gesellt sich die aus Sizilien stammende und in Zürich lebende junge Tänzerin Giorgia d’Amico zu uns. Neben Musik von Enrique Granados, Ibert, Bach und Piazolla, wird d’Amico auch zwei Stücke von meinem Mann Massimiliano auf ihre ganz eigene, packende Art tänzerisch interpretieren», freut sich die Festival-Leiterin.

Shakespeare auf ­Berndeutsch

An der Wiege des Festivals, in Kaiserstuhl selbst und dort auf der Kaiserbühne, wird am 28. August zu «Gottfried Keller und die musikalische Romantik» geladen. Begleitet vom britisch-polnisch-deutschen Pianisten Benjamin Mead – der sich als feinfühliger Liedbegleiter einen Namen gemacht hat – singt die Walliser Sopranistin Franziska Heinzen Lieder von Brahms, Wolf und Pfitzner.

Die vielseitige Interpretin tritt international häufig mit Mead zusammen auf. Am Festival-Abend wird auf der Kaiserbühne deren künstlerischer Leiter, Peter Niklaus Steiner, den musikalischen Genuss mit Texten von Gottfried Keller zusätzlich bereichern.

Kurt Aeschbacher wird Shakespeares «Sommernachtstraum»auf Berndeutsch interpretieren. Bild: Manuela Jans-Koch (09.06.2022)

Wer kennt Mendelssohns «Hochzeitsmarsch» nicht? Weniger bekannt dürfte sein, dass er aus der Schauspielmusik stammt, die der bedeutende Komponist der Romantik zu Shakespeares «Ein Sommernachtstraum» geschrieben hatte. Diese Komödie steht im Mittelpunkt des Konzerts, das am 3. September in der Oberen Kirche Bad Zurzach stattfinden wird. Einerseits musikalisch, andererseits «uf Bärndütsch». Kein Geringerer als Kurt Aeschbacher wird das versponnen-komödiantische Shakespeare-Stück in seinem Dialekt zusammenfassen. «Aeschbacher war bereits 2010 einmal Teil des Festivals. Als nun Massimiliano vor einem Jahr beruflich mit ihm zu tun hatte, wurde die Idee mit dem ‹Sommernachtstraum› geboren. Kurt interpretiert Shakespeares Geschichte auf eine zweifellos liebenswert-humorvolle Weise.» «Die Musik von Mendelssohn erklingt in einer Bearbeitung für Streichquartett, Flöte und Vibraphon, die mein Mann verfasst hat», schliesst Zappa.