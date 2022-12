Leuggern/Le Locle Konkurs und Strafverfahren: Der frühere Gippinger Medaillenproduzent Faude & Huguenin ist jetzt definitiv Geschichte Zu den Kunden gehörten die Fussballverbände Fifa und Uefa oder das Internationale Olympische Komitee IOK: Nun ist die Faude & Huguenin AG mit Wurzeln im Zurzibiet pleite. Drei Mitglieder des Managements sollen im grossen Stil Gelder auf ihre eigenen Konten überwiesen haben.

Bis 2013 hatte die Firma Faude & Huguenin AG ihren Sitz in Gippingen. AZ-Archiv

Für Kunden in der ganzen Welt stellte das Traditionsunternehmen Faude & Huguenin Medaillen, Münzen und Pokale her. Dazu zählen die Fussballverbände Uefa und Fifa, der Internationale Skiverband (FIS) oder das Internationale Olympische Komitee (IOK) ebenso wie das jordanische Königshaus. Entstanden ist das Unternehmen aus zwei Familienbetrieben: Die Neuenburger Wurzeln gehen bis auf das Jahr 1868 zurück, das Zurzibieter Unternehmen gründete Paul Faude im Jahr 1963. Vor 20 Jahren übernahm die Familie Faude das Unternehmen aus Le Locle, 2013 wurde der Sitz in den Neuenburger Jura verlegt.

Nun sind die stolzen Firmengeschichten zu Ende: Die Faude & Huguenin AG hat Konkurs angemeldet. Mit Betrügereien im grossen Stil habe das Management in den vergangenen Jahren dringend benötigte liquide Mittel aus dem Unternehmen abgeführt, schreibt die «NZZ». Zuletzt beschäftigte die Firma noch rund zwei Dutzend Mitarbeitende.

Bei den drei Mitgliedern des Managements, die das Unternehmen systematisch betrogen haben sollen, handelt es sich um den CEO, den Finanzchef sowie ein weiteres langjähriges Kadermitglied. Die Besitzerfamilie um Martina und Hanspeter Faude, der Sohn des Firmengründers, erstattete Anzeige, seither führt die Neuenburger Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die drei Beschuldigten: wegen des Verdachts des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung, wie die «NZZ» auf einen Zwischenentscheid des Kantonsgerichts Neuenburg verweist. Die drei Beschuldigten seien in weiten Teilen geständig, nur die Höhe der Deliktsumme sei noch strittig.

Martina Faude schätzte gegenüber der Zeitung den Schaden auf mindestens 1,8 Millionen Franken. Die mutmasslichen Betrüger haben gemäss «NZZ» bis anhin unrechtmässige Überweisungen in der Höhe von insgesamt 450'000 Franken eingestanden. Die Kadermitglieder sollen bei einer Raiffeisen-Filiale im Kanton Neuenburg ein Konto eröffnet und einige grosse Zahlungen von Kunden darüber abgewickelt haben. Das eingegangene Geld sollen sie sich auf ihre Privatkonten überwiesen oder abgehoben haben.

Firma kämpfte schon länger

Das Traditionsunternehmen hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Konkurrenz aus China wurde immer stärker. Zwar hatte Faude & Huguenin die Produktion 2013 nach Jaipur in Indien ausgelagert. Für komplexere Verfahrensschritte in der Herstellung von Medaillen und Münzen, die weiterhin in Le Locle ausgeführt wurden, fehlte zunehmend das Know-how.

Wegen der Coronapandemie wurden viele Sportveranstaltungen abgesagt, was die Bestellungen für Medaillen und Trophäen einbrechen liess. Und zu guter Letzt machten die massiv gestiegenen Strompreise zu schaffen. Die Unterschlagung des Geldes habe nun dem Unternehmen das Genick gebrochen, sagt Martina Faude gegenüber der «NZZ».

2002 übernahm Faude den Neuenburger Betrieb

Vor über 150 Jahren gründeten die beiden Brüder Fritz und Albert Huguenin ihr Unternehmen Huguenin Frères et Cie SA in einer Werkstatt in Le Locle. Sie begannen mit der Herstellung von Uhrengehäusen und prägten kurze Zeit später bereits ihre erste Medaille. 1899 bauten sie das Fabrikgebäude, das bis zuletzt Standort für ihre Manufaktur war.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte das Neuenburger Unternehmen auf Schützenabzeichen und Sportmedaillen. Dank eines besonderen Prägeverfahrens stieg es alsbald zum weltweiten Marktführer auf.

Eine Mitarbeiterin legt in der Produktionsstätte in Le Locle Gedenkmünzen des Internationalen Fussballverbandes Fifa auf ein Förderband. Martin Ruetschi / KEYSTONE (8.3.2008)

Im Jahr 1963 gründete Paul Faude sein Unternehmen in Gippingen und belieferte schon bald verschiedene Sportverbände mit Medaillensätzen. In den 1970er-Jahren avancierte die Firma zum Schweizer Marktführer und härtesten, inländischen Konkurrenten des Neuenburger Familienbetriebes. Dies dank eines ausgeklügelten 2-D-Reliefätzverfahrens.

2002 übernahm das Gippinger Traditionsunternehmen mit damals 60 Mitarbeitenden die Huguenin + Kramer SA mit 93 Mitarbeitenden in Le Locle. Bis zur Auslagerung des Ätzverfahrens von Gippingen nach Indien 2013 blieben beide Produktionsstandorte bestehen. Damals verloren 30 Angestellte im Zurzibiet und 20 in Le Locle ihren Job. Im selben Jahr wurde auch der Firmensitz in den Neuenburger Jura verlegt.