Leuggern Zwei aussergewöhnliche Rettungsaktionen: Feuerwehr befreit eine Kuh und einen Hund aus dem Güllenloch Gleich zwei Mal hat die Feuerwehr Böttstein-Leuggern im vergangenen Jahr zu seltenen Einsätzen ausrücken müssen. Beides Mal waren Tiere und eine Jauchegrube involviert.

Nach fast drei Stunden konnte die Kuh aus ihrer misslichen Lage befreit werden. zvg

Insgesamt 33 Mal hat die Feuerwehr Böttstein-Leuggern im vergangenen Jahr ausrücken müssen. Zwei der im Rechenschaftsbericht aufgelisteten Einsätze fallen dabei besonders auf: Die Feuerwehrleute mussten innert weniger Wochen zwei Tiere aus einer Jauchegrube befreien – einen Hund und eine Kuh.

«Wir konnten beide Tiere lebend bergen», sagt Kommandant René Achermann. Dass sich zwei solche Fälle mit wenigen Wochen Abstand ereigneten, sei aussergewöhnlich.

«Da die Güllenlöcher heute anders gesichert sind, müssen wir für solche Rettungseinsätze maximal einmal pro Jahr ausrücken – wenn überhaupt.»

Zum ersten Einsatz kam es am 7. November kurz nach dem Mittag. Der Hund sei der Besitzerin beim Spaziergang entwischt und dann in eine offene Güllengrube im Leuggemer Ortsteil Hettenschwil gefallen. «Wir konnten den Hund an den Rand locken und ihn am Gstältli rausziehen», sagt René Achermann. «Der Hund war uns dankbar – und lief direkt davon.» Für die rund 20-minütige Rettungsaktion waren sechs Feuerwehrleute vor Ort.

Kuh nach fast drei Stunden gerettet

Etwas komplizierter gestaltete sich der Einsatz am 12. Dezember, als eine Kuh in ein Güllenloch geriet, wiederum in Hettenschwil. Diesmal handelte es sich nicht um ein offenes, sondern um ein geschlossenes Güllenloch. «Die Kuh fiel durch einen losen Spaltenboden hinein», sagt René Achermann.

Die Kuh konnte ihren Kopf zwar über der Gülle halten, die giftigen Gase stellten jedoch ein Sicherheitsrisiko dar. zvg

Die Kuh konnte zwar den Kopf über der Gülle halten, die giftigen Gase stellten aber ein grosses Sicherheitsrisiko dar, weshalb der Einsatz als zeitkritisch eingestuft wurde und gleich 18 Feuerwehrleute ausrückten.

Sie sorgten für genügend Frischluftzufuhr, in dem sie einen Teil des Spaltenbodens entfernten. Die Spezialisten des Grosstierrettungsdienstes aus Embrach konnten die Kuh schliesslich mit einem Hebenetz nach fast drei Stunden aus ihrer misslichen Lage befreien. Bis auf ein paar wenige Kratzer am Rücken blieb sie unverletzt.