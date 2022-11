Leuggern Wohnungen auf Bauamt-Magazin zurückgewiesen: Der Gemeinderat muss beim Kredit über 2,25 Millionen Franken nochmals über die Bücher Das Gebäude der Technischen Betriebe muss saniert werden. Der Gemeinderat wollte es im gleichen Zug mit einem Satteldach aufstocken und Wohnungen einbauen. Daran gab es aber Kritik.

Das Magazin der Technischen Betriebe in Leuggern muss saniert werden. Stefanie Garcia Lainez

Doch keine neuen Wohnungen am Bachtalweg, zumindest vorerst: Die Gemeindeversammlung hat am Mittwochabend den Kredit über 2,25 Millionen Franken zurückgewiesen. Der Leuggemer Gemeinderat wollte das sanierungsbedürftige Gebäude der Technischen Betriebe unter anderem mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausstatten und mit einem Satteldach aus Holz erhöhen, um vier Wohnungen einbauen zu können. Der Gemeinderat rechnet mit bis zu 60'000 Franken jährlich an Mieteinnahmen.

Die Bevölkerung kritisierte etwa die hohen Kosten sowie die Verhältnismässigkeit. Thema waren auch die alters- und behindertengerechte Ausstattung der Wohnungen und der Einbau eines Lifts. Nun muss der Gemeinderat das Geschäft nochmals überprüfen. Dazu zählen auch die anderen beiden Varianten, nur das Flachdach zu sanieren und die Heizung zu ersetzen oder ein Satteldach aufzubauen. Beide Ideen hatte der Gemeinderat verworfen, da kein Wohn- und Nutzraum entstehe und keine Einnahmen generiert werden könnten.

Das Gebäude mit Baujahr 1980 diente ursprünglich der Feuerwehr als Magazin, seit 2009 sind dort die Technischen Betriebe untergebracht. Unterdessen ist das Flachdach undicht und die Elektroheizung muss ersetzt werden.

Budget und Zusatzkredit angenommen

Die 114 anwesenden von insgesamt 1479 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nahmen hingegen das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 107 Prozent an. Des Weiteren segnete die Wintergmeind einen Zusatzkredit über 50'000 Franken für die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland (BNO) ab.

Der Grund für den zusätzlichen Kredit: Die BNO-Revision verzögerte sich stark – dies aufgrund des Streits mit dem Kanton über die «Bauzonengrösse und der nachdrückliche kantonale Hinweis, Auszonungen vornehmen zu müssen», schrieb der Gemeinderat in der Einladung. Da der Gemeinderat von einem realistischen Risiko ausgeht, entschädigungspflichtig zu werden, wurden Rechtsgutachten erstellt. (sga)