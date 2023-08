Leuggern Schweizer Luftwaffe im Aargau: An diesen Flugtagen trifft der Super Puma auf 120 Modellflieger aus ganz Europa 16 Auftritte hat der Helikopter der Schweizer Luftwaffe pro Jahr weltweit. Am Samstag kann der Super Puma im Zurzibiet aus nächster Nähe bestaunt werden.

Dafür muss sogar der Flughafen Zürich seinen Flugverkehr anpassen: Diesen Samstag reist die Schweizer Luftwaffe mit dem Super Puma ins Zurzibiet. Der Helikopter der Superlative mischt sich an den 20. Loorholz-Flugtagen in der Nähe von Leuggern unter die Modellflieger.

Der Super Puma ist am Samstag in Leuggern zu Gast. Bild: zvg

Um 11 Uhr und um 15.30 Uhr hebt der Super Puma ab zu einer Show mit zwölf Figuren. Dazwischen können die Besucherinnen und Besucher gemäss einer Mitteilung mit den Piloten sprechen, Fotos schiessen und den Transporthelikopter aus der Nähe betrachten. 16 Auftritte pro Jahr bestreitet der Super Puma der Schweizer Luftwaffe weltweit. Einer davon dieses Jahr im Loorholz. Und: Die Show werde besonders attraktiv, weil die Zuschauer viel näher dran seien als auf normalen Flugplätzen, heisst es in der Mitteilung weiter.

An den Loorholz-Flugtagen zeigen 120 Piloten aus ganz Europa am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die umfangreiche Palette des Modellflugs: vom Elektroflieger über den Oldtimer bis zum Jet, vom kleinen Elektro- bis zum turbinengetriebenen Helikopter.

Am Sonntag wird zudem der Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) zwischen 11 und 16 Uhr seine Basis vom Birrfeld auf den Flugplatz Loorholz verlegen. In dieser Zeit können sich die Besucherinnen und Besucher der Flugtage direkt bei der Crew informieren, die aus Piloten, Flughelfern und Notarzt besteht. Es könne zudem gut sein, dass der «Lions 1», das Rufzeichen des Helis, zwischendurch das Loorholz verlasse, um einen Einsatz zu fliegen, schreiben die Veranstalter. An beiden Tagen werden auch Helikopter-Rundflüge über das Untere Aaretal angeboten. (az)