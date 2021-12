Leuggern Schluss mit der Knallerei: Leuggern erlässt Feuerwerksverbot – mit wenigen Ausnahmen Die Gemeinde Leuggern greift beim Abbrennen von Pyrotechnik durch − zum Schutz von Natur und Umwelt. Damit nimmt das Dorf eine Vorreiterrolle im Bezirk Zurzach ein.

Leuggern will künftig keine Bewilligungen mehr erteilen für Feuerwerke ausserhalb von Silvester, Bundesfeier und 31. Juli. Hildegard Bickel

Bald ist es wieder soweit: An Silvester lassen die bunten Lichter der Feuerwerke den Himmel rund um den Globus aufleuchten. Doch die Knallerei hat auch eine Kehrseite. In der Bevölkerung formiert sich Widerstand. Auch in der Region. Denn der erzeugte Lärm nervt immer mehr Privatpersonen, Tierhalter und Umweltschützer.

Im Polizeireglement der Regionalpolizei Zurzibiet ist festgehalten, dass das Abbrennen von Feuerwerken ohne Bewilligung nur um den Nationalfeiertag am 31. Juli und 1. August sowie an Silvester erlaubt ist. Ab kommenden Jahr wird zudem ergänzt, dass die Gemeinde in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Bewilligung ausserhalb dieser Tage aussprechen kann. Nun verschärft die Gemeinde Leuggern diese Bestimmungen jedoch und führt quasi ein Feuerwerksverbot ausserhalb dieser drei Tage ein.

Menschen und Tiere würden sensibel auf Knallerei reagieren

«Feuerwerkskörper werden durch die Bevölkerung zunehmend weniger akzeptiert», schreibt die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt. Zum einen, da Menschen und Tiere sehr sensibel auf die lauten Knaller reagieren würden. Zum anderen, weil die abgebrannten Überreste des Feuerwerks unkontrolliert in der Natur landen und nur selten aufgesammelt und entsorgt würden.

«Ebenfalls entwickelt das Zünden von Feuerwerk Feinstaub, welcher in der Luft, den Böden und den Gewässern landet und somit der Umwelt schadet.» Der Gemeinderat habe deshalb entschieden, für das Abbrennen von Feuerwerk ausserhalb der erlaubten Tage keine Bewilligungen für den Abbrand von Feuerwerk zu erteilen.

Stefan Widmer, Gemeindeammann Leuggern. zvg

Gemeindeammann Stefan Widmer hält die Feuerwerksknallerei ausserhalb der drei festgelegten Tage für nicht mehr zeitgemäss. «Wir bekennen uns mit dieser Verschärfung dazu, dass wir der Meinung sind, dass etwas gegen diese Belastung unternommen werden soll», sagt er.

Die Auswirkungen des Feuerwerkverbots auf die Bevölkerung seien bescheiden. «Wir hatten in den vergangenen Jahren ohnehin kaum Anträge.» Und wenn diese bewilligt wurden, hätten sich danach jeweils mehrere Anrufer auf der Verwaltung darüber beschwert. Dafür würden Natur und Umwelt umso mehr von der Verschärfung der geltenden Bestimmungen profitieren.

Andere Gemeinden bewilligen zurückhaltend

Von einer Pioniertat oder einer Vorreiterrolle will der Leuggemer Ammann nichts wissen. «Wir haben diesen Entscheid getroffen, um die Belastung zu reduzieren.» Trotzdem: Wie eine Umfrage in den anderen Zurzibieter Gemeinden ergeben hat, kennt keine andere Gemeinde ein Feuerwerksverbot.

Zwar werden auch in den anderen Gemeinden nur selten Gesuche gestellt, vor allem für Hochzeiten. Zudem zeigen sich die Gemeinderäte teilweise zurückhaltend mit der Erteilung von Bewilligungen. Auch kam es schon zu Ablehnungen von Gesuchen, wie beispielsweise in Döttingen. Aber nur Leuggern hat bis jetzt die Bestimmungen aus dem Polizeireglement explizit verschärft.

Auch Repol-Chef René Lippuner sind keine weiteren Gemeinden bekannt. Nur selten könnten die Polizisten Personen büssen, die Feuerwerke unerlaubt abbrennen würden, sagt er. «Wir haben in den vergangenen Jahren im Jahr 2014 und 2018 je eine Busse ausgestellt.»