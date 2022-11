Leuggern Pokerrunde endet in einem Haushaltskrieg: Theater feiert Premiere mit der Komödie «E sältsams Paar» Ein kleinlicher Hypochonder zieht nach der schmerzlichen Trennung von seiner Frau bei einem Junggesellen ein. Was das für Folgen hat, zeigt das neuste Stück des Theaters Sportverein Leuggern.

Bei der Pokerrunde sind zu Beginn noch alle Gäste zufrieden. Bild: zvg

Wie jeden Freitagabend versammelt sich eine gesellige Herren-Pokerrunde in der vernachlässigten Wohnung von Sportreporter Oskar Stäubli. Doch daraus wird diesmal nichts: Ihr Freund Felix hegt mehr oder wenig ernst gemeinte, aber sehr dramatische Suizidabsichten.

Wie die Heulsuse Felix ein Doppeldate vermasselt und weshalb sein neuer WG-Partner Oskar Stäubli, ebenfalls ein Scheidungsopfer, ihm den Haushaltskrieg erklärt, zeigt die rasante Komödie «E sältsams Paar». Am Samstag feiert das Stück Premiere in der Mehrzweckhalle in Leuggern.

In vier Akten erzählt das Theater Sportverein Leuggern die Komödie von Neil Simon. In die Rollen von Felix und Oskar steigen David Emmenegger und Stephan Gassmann. Die beiden Hauptakteure bestreiten einen Grossteil des Stücks. In weiteren Rollen sind Gisela Nussbaum, Melanie Emmenegger, Hans Brechbühler, Sandro Schifferle und Mike Erdin zu sehen.

Für die Dialektfassung sind Häbse H. J. Hersberger und Carlos Amstutz zuständig. Regie führt Irene Mutter, die Regieassistenz übernimmt Rita Rüdisühli. (sga)