Leuggern Johanniterlauf feiert Jubiläum – und lädt zum beliebten «Güggelifescht» Kinder, Jugendliche und Erwachsene messen sich in Leuggern am traditionellen Johanniterlauf. Und das schon seit vier Jahrzehnten.

27. Johanniterlauf in Leuggern: Start zum damals 10,5 Kilometer langen Panoramalauf. AZ-Archiv

Im Jahr 1983 liefen die Zurzibieterinnen und Zurzibieter erstmals am Johanniterlauf am Auffahrtsdonnerstag in Leuggern mit. Am 26. Mai findet nun die 40. Austragung statt. In 26 Kategorien messen sich laufbegeisterte Kinder und Erwachsene. Am Vorabend findet wiederum das beliebte «Güggelifescht» statt.

Um 10.15 Uhr startet der Panoramalauf über 10,6 Kilometer. Der Lauf führt hauptsächlich über Naturstrassen und Waldwege erst flach ins Grüne hinaus. Unterwegs sind rund 100 Höhenmeter zu bewältigen. Bereits um 10 Uhr fällt der Startschuss für die Jogger und Walker für den Kurzlauf über 6,5 Kilometer. Es ist die gleiche Strecke wie beim Panoramalauf, aber ohne den Abschnitt zum höchsten Punkt mit dem Ausblick.

Ab 13 Uhr absolvieren die Kids ihren 300 Meter langen Rasenrundkurs. Die Strecke für die Schüler (Start ab 13.40 Uhr) führt je nach Alter in einer bis drei Runden von 530 Meter um die Schulanlage beim Start- und Zielgelände. Auch der Familienlauf führt um 15 Uhr in zwei Runden um die Schulanlage. «Kids, Schüler und Familien laufen dank treuer Sponsoren und der Gemeinde Leuggern gratis», heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Bereits am Mittwoch, 25. Mai findet im Festzelt hinter der Turnhalle, vis-à-vis dem Tenniscenter, ab 19 Uhr das Güggelifescht statt. Die Festwirtschaft hat feine Güggeli und andere Speisen im Angebot, das Trio «Wirbelwind» sorgt für die musikalische Unterhaltung und die Bar ist ab 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt für das «Güggelifescht» ist gratis. (az)