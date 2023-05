Leuggern Höhere Löhne, mehr Vaterschaftsurlaub: Der Gemeinderat will das Personalreglement erneuern Die Gemeinde Leuggern will eine fortschrittliche und soziale Arbeitgeberin sein und möchte deshalb das Personalreglement anpassen. Am Mittwoch soll es das Volk absegnen.

Um eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, will die Gemeinde Leuggern die Lohnskala anpassen. Bild: Alex Spichale (5. 5. 2022)

Seit mehr als zehn Jahren ist das Leuggemer Personalreglement nicht mehr angepasst worden. Unterdessen hat sich aber die Verwaltung reorganisiert, das Dorf ist gewachsen, und die gesetzlichen Grundlagen haben sich verändert. Nun will der Gemeinderat das Reglement erneuern und den neuen Gegebenheiten anpassen. An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch legt er dem Stimmvolk deshalb ein überarbeitetes Reglement vor, das ab 2024 in Kraft treten soll.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Anpassung der Lohnskala. Diese wird je nach Tätigkeit beim Mindestlohn um 5000 bis 10’000 Franken und beim Maximallohn um 8000 bis 20’000 Franken angehoben. «Das Lohnband wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst und alle Löhne des Personals liegen innerhalb dieser Lohnbandbreite», schreibt der Gemeinderat dazu in der Einladungsbroschüre.

Zudem werden Pensumreserven geschaffen: Bei der Gemeindeverwaltung beträgt diese neu 60 statt 20 Prozent, beim Schulwesen sind es neu 10 und beim Regionalen Zivilstandesamt neu 40 Prozent. Der Gemeinderat begründet diese Reserven damit, um flexibel auf spontane Änderungen reagieren und die Gemeindeverwaltung optimal weiterführen zu können. Zu den Anpassungen gehört beispielsweise auch die Erhöhung des Vaterschaftsurlaubes von drei auf zehn Tage.

«Ziel des Gemeinderats ist es, dass die Gemeinde Leuggern eine fortschrittliche und soziale Arbeitgeberin ist», heisst es in der Broschüre weiter. «Ein zeitgemässes Personalreglement ermöglicht es, mit attraktiven Anstellungsbedingungen Fachkräfte für sich zu gewinnen.»

410’000 Franken für die Pumpwerke

Erneuert werden muss auch die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik in den drei Abwasserpumpwerken Aarebrüggli und Rheinweg im Ortsteil Felsenau sowie im Chaibegrabe im Ortsteil Leuggern. Ausserdem sollen die Pumpwerke für die Notstromeinspeisung im Falle einer Strommangellage ausgerüstet werden. Dafür beantragt der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit über 410’000 Franken.

So sollen die Anlagen die aktuellen Vorschriften im Bereich der Personen- und Sachsicherheit erfüllen, schreibt der Gemeinderat. Er weist in der Broschüre zudem darauf hin, dass zusammen mit dem Budget 2024 auf kommendes Jahr eine Gebührenanpassung in der Abwasserbeseitigung angedacht sei.

Des weiteren befindet das Volk über die Kreditabrechnung für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technologie, bei welcher der Kredit über 940’000 Franken um fast 165’000 Franken unterschritten wurde. Absegnen müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zudem die Jahresrechnung 2022, die erneut besser abgeschlossen hat als erwartet.

So kann die Gemeinde einen Ertragsüberschuss von 143’000 Franken verbuchen, statt einem Minus von fast 540’000 Franken. Dies unter anderem wegen der allgemeinen Gemeindesteuern, die mit 5,2 Millionen Franken rund 430’000 Franken über dem Budget liegen. «Der Einwohnerzuwachs von zirka 130 Personen dürfte hier stark mitgeholfen haben», schreibt der Gemeinderat in der Einladung. Hinzukommen die Aktiensteuern, die sich mit 682’000 Franken (Budget: 200’000 Franken) auf einem Rekordhoch befinden würden. (sga)