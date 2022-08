Leuggern Dorf feiert 120-jähriges Bestehen – mit neuem Zwergenweg, viel Musik und einem Hindernisparcours Leuggern war einst die flächenmässig grösste Gemeinde des Kantons. Seit 1902 gelten die heutigen Grenzen. Das zelebriert das Dorf mit einem dreitägigen Fest.

An neun Posten vorbei führt der neue Zwergenweg in Leuggern mit zahlreichen Zwergen und Aufgaben. zvg

Einst war Leuggern die grösste Gemeinde des Kantons: 30 Quadratkilometer umfasste das Gebiet der Grossgemeinde, der alle Dörfer des Kirchspiels angehörten. Das war nach 1803, als mit der Zusammenfassung der Kantone Baden, Fricktal und Aargau zum heutigen Kanton Aargau auf Wunsch der lokalen Bevölkerung der vorrevolutionäre Zustand wieder hergestellt wurde.

Seit 1902 bestehen die heutigen Gemeindegrenzen – mit den acht Ortsteilen Leuggern, Hettenschwil, Felsenau, Gippingen, Etzwil, Schlatt, Hagenfirst und Fehrenthal auf fast 14 Quadratkilometern. Von Freitag bis Sonntag feiert die Leuggemer Bevölkerung nun das 120-jährige Bestehen ihrer Gemeinde.

Der Besiegelung des heutigen Gemeindebannes ging ein Knatsch um die Grenzziehung voraus. In der Grossgemeinde Leuggern waren Anfang des 19. Jahrhunderts weite Fussmärsche nötig, die Verwaltung war schwierig. 1816 beschloss der Grosse Rat die Trennung der Gemeinde in drei neue Gemeinden: Böttstein mit Eien und Kleindöttingen, Leuggern mit Gippingen, Hettenschwil und Etzwil, sowie Oberleibstadt mit Full und Reuenthal.

7 Bilder 7 Bilder Impressionen vom Festgelände. zvg

«Im Dekret waren jedoch die Höfe Eidgenossenhaus und Jüppe nicht geregelt und es kam zum Grenzstreit», heisst es in der Festbroschüre. 1902 wurde der kleine Weiler Jüppen schliesslich Full-Reuenthal zugeteilt, das seit 1832 eine eigenständige Gemeinde bildet.

Hindernisparcours, Chöre und Musikgesellschaften

Fünfzehn Vereine würdigen nun mit einem dreitägigen Dorffest 120 Jahre Leuggern im Howeg-Quartier auf verschiedene Weise. Einer der Höhepunkte dürfte die Einweihung des neuen Zwergenweges sein. Der neue Themenweg soll einen Beitrag zur Identifikation mit der Region leisten und Leuggern als familienfreundliche Gemeinde zeigen.

Auf einer Strecke von 3,7 Kilometern finden sich insgesamt neun Posten mit aus Eichenholz geschnitzten Zwergen, bei denen die Kinder in hölzerne Zwergenstiefeln steigen, Tierspuren erraten und Zwergen-Zipfelmützen finden können. Ein Märchen, das via QR-Code mit dem Handy heruntergeladen werden kann, erzählt von früheren Zwergenbegegnungen rund um den Guntebach.

Am Samstag wird der neue Zwergenweg eingeweiht. zvg

Die Gemeinde eröffnet den Weg zusammen mit den Kindergärtlern, den Primarschulkindern und Märchenerzähler Jürg Steigmeier am Samstag um 10 Uhr auf dem Grottenparkplatz.

Ab Freitag, 17 Uhr bieten die Vereine Kulinarisches wie Flammkuchen, Samosa, Fackelspiesse oder Gemüse- und Rindsplätzli an. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am ersten Abend zahlreiche Musikgesellschaften der Region. Am Samstag zeigt die Schule ihre Aufführung auf der grossen und der TV Eien-Kleindöttingen Aerobic auf der kleinen Bühne.

Am Abend spielen verschiedene Coverbands auf. Am Sonntag geben verschiedene Chöre ein Ständchen. Am Samstag zeigen verschiedene Stände regionale Produkte und Handwerkskunst. Die Jungwacht und Blauring bauen einen Hindernisparcours auf, am Sonntag sind zudem Polizei, Feuerwehr und Sanität zu Besuch.