Leuggern Menschliches Fehlverhalten: Carport geht in Flammen auf Bei einem Wohnhaus in Leuggern brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Dieser griff auf die Carports über. Die Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung verhindern.

Der Brand brach in Leuggern zwischen zwei Häusern aus. Kantonspolizei Aargau

Der Brand brach im Holzanbau eines Einfamilienhauses am Lerchenweg in Leuggern aus. Die Anwohner bemerkten die Flammen gegen 21 Uhr am Donnerstagabend und alarmierten die Feuerwehr, wie die Kantonspolizei mitteilt. Als diese wenig später eintraf, hatte das Feuer bereits auf die beiden Carports zwischen den Häusern übergriffen. Die Feuerwehr gelang es allerdings den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung auf die Häuser verhindern.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden beschränkt sich nach ersten Erkenntnissen auf den Aussenbereich. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen konnte verhindert werden. Kantonspolizei Aargau

Laut Kantonspolizei ist der Brand nach ersten Erkenntnissen auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Die genauen Umstände müssten aber noch abgeklärt werden. Gemäss Informationen eines Leserreporters sei eine Gasflasche in Brand geraten. (phh)

