Leuggern Bushaltestellen in Leuggern, Gippingen und Hettenschwil werden umgebaut Am 25. Oktober 2021 startet das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit den Umbauarbeiten an der Bushaltestelle Post in Leuggern.

Leuggern erhält behindertengerechte Bushaltestellen. Symbolbild: Bärtschi

Die beiden Bushaltekanten Post in Leuggern werden so umgebaut, dass sie den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) entsprechen. Der Umbau dauert bis etwa Ende November 2021. Gleichzeitig baut die Gemeinde Leuggern neue Personenunterstände. Die Ersatzhaltestellen für das Postauto befinden sich vor den Bauabschnitten und werden signalisiert. Es ist aber mit örtlichen Behinderungen und Rückstau zu rechnen. Der Fussverkehr wird lokal umgeleitet.

«Durch die Erhöhung des Randsteins der Haltekanten auf 22 Zentimeter können die Bedürfnisse von Personen mit Mobilitätseinschränkungen besser abgedeckt werden», erklärt Markus Baumgartner, Projektleiter der Abteilung Tiefbau. «Diese Erhöhung ermöglicht einen niveaugleichen Einstieg.» Im hinteren Bereich wird die Haltekante auf 16 Zentimeter erhöht.

Umbau der Haltekanten in Gippingen und Hettenschwil

Im Anschluss an die Bauarbeiten in Leuggern wird in Gippingen bei der Haltestelle Härdlestrasse die Haltekante in Fahrtrichtung Laufenburg in Angriff genommen. Sofern das Wetter mitspielt, wird auch diese Haltekante bis Weihnachten die Anforderungen an einen hindernisfreien Einstieg erfüllen. Bei der Haltestelle Kapelle in Hettenschwil ist der Landerwerb noch ausstehend. Ein Baustart ist im Frühling 2022 geplant. (az)