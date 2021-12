Lengnauer Gemeinderat Jetzt steht fest, wer zur Kampfwahl antritt: Patric Suter fordert David Burgherr heraus, um «Linksrutsch» zu verhindern Der SP-Grossrat und der Parteilose, der sich aber zum bürgerlichen Lager zählt, steigen im zweiten Wahlgang um den fünften Lengnauer Gemeinderatssitz ins Rennen. SVP-Kandidat Werner Jetzer verzichtet dagegen.

SP-Grossrat David Burgherr (links) und Patric Suter (parteilos) gehen in die zweite Runde. zvg

Schon seit einer Woche ist klar, dass SP-Grossrat David Burgherr zum zweiten Wahlgang um den fünften Gemeinderatssitz in Lengnau antritt. Nun steht fest, dass auch Patric Suter nochmals ins Rennen steigt. Der 28-Jährige tritt zwar ohne Partei im Rücken an, zählt sich aber zum bürgerlichen Lager. Werner Jetzer (SVP) hingegen verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Mit dem Ablauf der Anmeldefrist am Mittwochmittag haben sich keine weiteren Kandidaten angemeldet, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt.

«Ich bin motiviert, das Amt zu übernehmen», sagt Patric Suter. Und als die SVP signalisiert habe, dass sie ihm den Vortritt gewähren würde, sei der Fall klar gewesen, nochmals anzutreten. Vor dem ersten Wahlgang erklärte er bereits, dass er einen Linksrutsch im Gemeinderat verhindern möchte. Das sei nach wie vor so, bestätigt er am Telefon.

Patric Suter will die bürgerlichen Wähler angemessen vertreten

Mit dem Rücktritt von Andrea Huser (Die Mitte) sei ein bürgerlicher Sitz freigeworden, der möglichst auch wieder mit einem Bürgerlichen besetzt werden soll, begründet der Zimmermann-Vorarbeiter und Holzbau-Polier. «Ausserdem haben die Bürgerlichen einen grossen Wähleranteil in Lengnau − und sollten auch entsprechend im Gemeinderat vertreten sein.»

Wer am 13. Februar den Einzug in die Exekutive schafft, übernimmt die Ressorts Soziales, Gesundheit, Jugend, Alter, Umwelt, Entsorgung, Kultur und Friedhof. Mit diesen Themen sei er zwar weniger vertraut als David Burgherr. «Das sehe ich aber als Vorteil, als Chance», sagt der 28-Jährige. «Ich würde die Ressorts unvoreingenommen anpacken und könnte frischen Wind reinbringen.» Als Gemeinderat würde er sich für das Dorfleben einsetzen wollen, sagte er vor dem ersten Wahlgang. «Mit einem aktiven Vereinsleben können wir dafür sorgen, dass die Jungen im Dorf bleiben und hier ihre Familien gründen.»

Obwohl Werner Jetzer nicht auf den offiziellen Wahlunterlagen aufgeführt war, erreichte er mit 279 Stimmen dennoch das zweitbeste Resultat. Er hatte sich nach dem Rückzug des offiziellen Mitte-Kandidaten zur Verfügung gestellt und somit den Anmeldeschluss verpasst.

«Trotz guter Ausgangslage kandidiert Werner Jetzer für den zweiten Wahlgang am 13. Februar 2022 nicht mehr», schreibt die SVP-Ortspartei in einer Mitteilung. Die Parteileitung habe das Wählervotum analysiert und ein Gespräch mit dem parteilosen Kandidaten Patric Suter geführt:

«Dieser hatte im ersten Wahlgang gut mobilisiert und ein sehr beachtliches Resultat erzielt.»

Ausschlaggebend für den Verzicht von Werner Jetzer seien drei Punkte gewesen. Zum einen wolle Patric Suter nochmals kandidieren. Zum anderen könne ein zweiter Wahlgang aber nur mit einem bürgerlichen Kandidaten geführt werden. Und: «Werner Jetzer wäre der dritte SVP-Mann im Gemeinderat», schreibt die Partei weiter. «Der erste Wahlgang hat jedoch gezeigt, dass dagegen auch auf bürgerlicher Seite Vorbehalte bestehen. Dies hat die SVP in ihrem Entscheid berücksichtigt.»

Aus diesen Gründen überlasse die SVP dem jungen Patric Suter den Vortritt. «Sie dankt Werner Jetzer für seinen Einsatz sowie allen Wählerinnen und Wählern für die breite Unterstützung ihrer Kandidaten bei den Wahlen.»