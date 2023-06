Lengnau «Das Wetter mag dieses fantastische Fest nicht trüben»: Landammann Jean-Pierre Gallati eröffnet das grosse Jubiläumsfest Das achttägige Dorf-und Regionalfest ist gestartet: Lengnau feiert an den nächsten beiden Wochenenden den 1225. Geburtstag – und führt das erste Mal ein Festspiel auf. Bis zu 20'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher wohnten der Eröffnung des Festes bei. Bild: Alexander Wagner

«Achtung, Feuer!», ruft Kanonier Andreas Lanz. Dann knallt es auf dem Lengnauer Dorfplatz und eine weisse Rauchschwade bewegt sich auf die Tribünen zu. Mit dem Böllerschuss am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr ist das grosse Dorf- und Regionalfest eröffnet: An zwei verlängerten Festwochenenden feiert die Gemeinde ihr 1225-Jahre-Jubiläum – bis zu 20’000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Schon eine Stunde vorher tummeln sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Festgebiet in Lengnau. Mehrere Holzbauten säumen das Gelände, darunter das «Wirtshaus zur alten Mühle» mit in den Wänden eingemauerten Mühlesteinen oder das zweistöckige «Weisse Rössli» auf dem Schulhausplatz.

Als die Tegerfelder Wykönigin Noemi Jeggli, eine Lengnauer Innerortsbürgerin, kurz nach 18 Uhr die Eröffnungsfeier auf dem Dorfplatz offiziell beginnt, sind die Tribünen bis auf den letzten Sitz besetzt. Unter den Anwesenden befinden sich nebst Lengnauerinnen und Lengnauern auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie Nationalrat Andreas Meier, mehrere Zurzibieter Grossrätinnen und Grossräte, einige Ammänner aus der Region und Gerichtspräsident Cyrill Kramer, ebenfalls ein Lengnauer.

Viel Prominenz ist an der Eröffnung erschienen. Bild: Alexander Wagner Nebst den beiden Festrednern Thierry Burkart (l.) und Jean-Pierre Gallati (r.) auch Nationalrat Andreas Meier (Mitte). Bild: Alexander Wagner

Wer keinen der 350 Plätze auf den Tribünen ergattern konnte, sitzt auf den Stufen vor der Synagoge, steht auf dem Dorfplatz oder vor der Pizzeria.

Er wohne unterdessen seit mehr als zwei Jahren in Lengnau, sagt FDP-Ständerat Thierry Burkart zum Publikum. In dieser Zeit habe er einige Gründe kennen gelernt, weshalb man die Gemeinde feiern soll und müsse. «Das Jubiläum ist ein stolzer Grund.»

Lengnau in 100 Jahren – mit einem eigenen Championsleague-Club?

Wie sich das Dorf in Zukunft entwickeln werde, könne niemand voraussagen. «Ausser vielleicht die Kinder», ergänzt er und zitiert Vision von Schülern aus dem Festführer, wie sie sich das Dorf in 100 Jahren vorstellen. So wünsche sich Chloe, dass Lengnau weiterhin so ruhig und verwunschen sei wie jetzt, während Andrin von einem Fussballclub im nun 10'000 Einwohner grossen Dorf träume, der in der Championsleague dabei sei.

Landammann Jean-Pierre Gallati überbrachte ein Geschenk für die Kinder. Bild: Alexander Wagner

Unterdessen setzt der Regen ein, die ersten Regenschirme werden gezückt und einige wenige retten sich ins Trockene. «Lengnau ist erwiesenermassen ein Partydorf», sagt Landammann Jean-Pierre Gallati (SVP). «Und auch das Wetter mag dieses fantastische Fest nicht trüben.» Der Gesundheitsdirektor überbringt an diesem Abend aber nicht nur die Grüsse der Regierung, sondern auch ein Geschenk für die Lengnauer Kinder: einen Beitrag an den Balancierparcours beim Kindergarten Sonnenrain. Symbolisch übergibt er dazu ein kleines Modell des Parcours an Gemeindeammann Viktor Jetzer (SVP).

Die Gemeinde sei bekannt dafür, in regelmässigen Abständen grosse Feste zu feiern, sagt der Ammann im Schutz eines kleinen Zeltes. «Seit zehn Tagen geht es hier zu und her wie auf einem Ameisenhaufen. Es wurde gebohrt, gehämmert und sogar gemauert.»

Landammann Jean-Pierre Gallati (r.) übergibt Gemeindeammann Viktor Jetzer ein Geschenk für die Kinder. Bild: Alexander Wagner

Dann holt Viktor Jetzer ein grosses Zepter hervor. «Keine Angst, das ist kein Morgenstern», sagt er mit einem Schmunzeln. «Dieses Zepter gehört dem Oberhaupt der Gemeinde. Ich will jetzt acht Tage ruhe haben», ergänzt er und überreicht den Stab dem OK-Präsidenten und alt Ammann Kurt Schmid.

Mit dem Fest würden drei Ziele verfolgt, erklärt dieser: «Wir wollen den Zusammenhalt fördern, die Festtradition weiterschreiben und das Jubiläum mit einem Festspiel feiern.»

OK-Präsident Kurt Schmid hat das Zepter übernommen. Bild: Alexander Wagner Die Lengnauerinnen und Lengnauer sind wetterfest. Bild: Alexander Wagner OK-Mitglied Janine Angst wird von Kanonier Andreas Lanz instruiert. Bild: Alexander Wagner

Nach dem der Knall des Böllerschusses über den Dorfplatz gehallt ist, ruft er: «Hiermit ist das Fest eröffnet!» Wenige Minuten später regnet es in Strömen und die Besucherinnen und Besucher suchen Schutz unter Zelten, in den Festhütten oder in der Turnhalle, wo das Militärspiel Territorialdivision 2 beim Apéro aufspielt.