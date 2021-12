Lengnau Roy Oppenheim schreibt Buch über Schweizer Kult-Truppe Mummenschanz: «Werdegang ist spannend wie ein Krimi» Publizist Roy Oppenheim aus Lengnau hat über die weltweit bekannte Schweizer Theater-Company ein Buch verfasst.

Roy Oppenheim verfolgt Mummenschanz seit ihren Anfängen. Ursula Burgherr

Seit 50 Jahren verzaubert die Schweizer Truppe Mummenschanz das Publikum weltweit mit ihrem Figurentheater. Von der Urbesetzung steht heute nur noch Floriana Frassetto auf der Bühne. Mitbegründer Andres Bossard verstarb 1992 an Aids. Bernie Schürch zog sich 2012 ins Privatleben zurück und wohnt im Tessin.

Das erste Mal auf der Bühne erlebte Buchautor Roy Oppenheim die Galionsfiguren des Unternehmens, noch bevor sie sich Mummenschanz nannten. «Ich war damals Kulturchef der SRG und sah Schürch und Bossard in einem Kleintheater in Bern. Sie zeigten neuartige Bühnenexperimente. Schon damals fast ohne Worte.»

Oft sassen gerade mal fünf Leute im Publikum. Die Konsequenz war ein Leben oft am Existenzminimum. Erfolg und Kommerz interessierten das Trio kaum. Sie wollten der Welt eine neue Theaterform bescheren und mit ihrer Kunst die Herzen der Menschen berühren – über alle kulturellen Unterschiede hinweg.

Klopapiergesichter, Lehmmasken oder der Röhrenmann. Mummenschanz brachten es ohne Worte zum Welterfolg. Michael Buholzer / KEYSTONE

Im Buch beschreibt Oppenheim die schwierigen Anfänge von Mummenschanz, die ersten bescheidenen Erfolge und den genauso unverhofften wie plötzlichen Karrieredurchbruch. Ein amerikanischer Agent erlebte die Drei im Theater am Hechtplatz und engagierte sie vom Fleck weg für eine Show in den USA. Später konnten sie sich in einem kleinen Theater am Broadway einmieten und traten von 1977 bis 79 täglich vor voll besetzten Rängen auf.

«Werdegang ist spannend wie ein Krimi»

Ihre Shows waren mit der Zeit so begehrt, dass sie mit Zweit- und Drittbesetzungen arbeiteten, um der Nachfrage auf verschiedenen Kontinenten gerecht zu werden. Ein ganzes Kapitel ist der Rezeption ihrer Bühnenperformance in den unterschiedlichsten Kulturkreisen gewidmet.

Die mittlerweile legendären Nummern mit den Lehmmasken und Toilettenrollen sind zeitlos und gehören seit Beginn zum Repertoire. Sie werden heute noch aufgeführt und laufend weiterentwickelt.

2001 organisierte Roy Oppenheim während der Session des National- und Ständerats im Tessin einen Mummenschanz-Abend. «Es war ein Riesenerfolg und unser Kontakt wurde enger», erinnert er sich. Im Jubiläumsband kommen auch die neuen Ensemblemitglieder zur Sprache, die sonst selten in der Öffentlichkeit stehen. Denn nicht nur die drei Gründer, sondern andere spannende Bühnenpersönlichkeiten machen die Theater-Company Mummenschanz aus.

Zwei Bücher erschienen bisher über die poetisch betitelten «Musiciens du Silence». Die ganze Geschichte über eine der berühmtesten Theatergruppen der Welt wurde aber noch nie in derart persönlicher Form und Vollständigkeit erzählt wie in Roy Oppenheims frisch erschienenem Werk. «Der Werdegang von Mummenschanz ist spannend wie ein Krimi», verspricht er. Denn der Ruhm forderte auch seinen Preis.

Finanzielle Risiken führten einmal fast zum Konkurs. Das Zusammenleben der multikulturellen Mummenschanz Company war und ist harte Arbeit, unterschiedliche Auffassungen führten manchmal zu Auseinandersetzungen und Streit. Man trennte sich und fand doch wieder zusammen. Ein bürgerliches Familien- oder Privatleben war kaum möglich, auch wenn Schürch und Frassetto eine Zeitlang ein Liebespaar waren.

Durch ein schöpferisches Chaos gekämpft

Frassettos Tochter Melanya ging aus einer anderen amourösen Beziehung hervor und erlebte Mummenschanz aus nächster Nähe: Ihre Mutter nahm sie schon als Baby von Auftritt zu Auftritt mit. Im Buch erzählt die junge Frau, wie sie ihre Kindheit erlebt hat.

Ein Archiv, in dem Oppenheim recherchieren konnte, existiert bei Mummenschanz auch nach 50 Jahren nur in Ansätzen. «Ich habe mich durch ein schöpferisches Chaos von Dokumenten aus aller Welt gekämpft und vieles entdeckt, was bislang verborgen war.» Im Haus der heutigen Stiftung Mummenschanz, das sich in Altstätten SG befindet, lernte der Publizist aus Lengnau auch das Team hinter den Kulissen kennen.

«Ohne Mithilfe von Mummenschanz-Fachkraft Christine Liebi und dem Management Director Marc Reinhardt sowie Floriana Frassetto und Tochter Melanya Knöpfel-Velazquez wäre das Buch kaum zu Stande gekommen», betont er.