Lengnau Napoleon, Bundesrat Etter, Huldrych Zwingli: Viel Prominenz an der Festspielpremiere Hinter dem Festspiel «Stein auf Stein» zum 1225-Jahr-Jubiläum in Lengnau steckt viel Arbeit und Enthusiasmus. Es ist eine Reise im Zeitraffer durch die Geschichte der Gemeinde.

Eines ist klar: Petrus hat ein grosses Herz für Lengnau! Jedenfalls hat er die zappendusteren Wetterprognosen am Donnerstagabend Lügen gestraft und die Festspiel-Premiere ohne einen Regentropfen über die Bühne gehen lassen.

Die Bühne? Falsch – über den Dorfplatz. Denn was das Publikum während zweier Stunden unter dem Titel «Stein auf Stein» geboten bekommt, ist raumfüllend und zugleich so kunterbunt, dass es nicht nur direkt vor der Tribüne unentwegt Überraschendes zu sehen, sondern - dank tadellos funktionierenden Kopf-Mikrofons - auch Historie zu erfahren gibt.

Der Einfall der Franzosen durch Napoleon: Eine von 27 Szenen aus der reichhaltigen Geschichte von Lengnau, die Regisseur Gallus Ottiger im Festspiel inszeniert hat. Bild: Alexander Wagner

Der in Sachen Laientheater erprobte Lengnauer Gallus Ottiger hat zum 1225-Jahr-Jubiläum die Geschichte der Gemeinde Lengnau als Autor im Zeitraffer aufbereitet und als Regisseur detailreich in Szene gesetzt.

Dreh- und Angelpunkt ist zum einen die brillante, verkleinerte Formation der Brassband Musikgesellschaft Lengnau unter Leitung von Markus Hauenstein mit Melodien von Benatzkis «Im weissen Rössel» bis zum Sechseläutenmarsch. Zum anderen sind das mit dem «Ortsplaner» und dem «Gewissen» zwei omnipräsente Akteure: Stefan Lang und Tabea Hunn meistern diese Parforceleistungen mit Bravour.

Das Gewissen... Bild: Alexander Wagner ... und der Planer. Bild: Alexander Wagner Die Musik untermalte das ganze Festspiel. Bild: Alexander Wagner

Nicht weniger als 31 weitere Frauen und Männer haben jeweils gleich mehrere – bis zu sechs verschiedene – Sprechrollen inne. Auch wenn die einen Darstellerinnen und Darsteller in ihren Rollen vortrefflich besetzt sind, andere etwas weniger – alle agieren sie mit Inbrunst und so viel Feuereifer, dass die Funken nur so zum Publikum stieben.

Bundesrat und Reformator

27 Szenen aus dem Leben und Sterben, Politisieren und Intrigieren, den Unglücksfällen und Verbrechen sowie von gar so manchem mehr aus dem Werden und der Entwicklung von Lengnau und seinen Weilern hat Autor Ottiger niedergeschrieben. Schlag auf Schlag werden so Stein auf Stein zusammengefügt. Dabei erschliessen sich viele Hintergründe und Zusammenhänge vor allem den alteingesessenen Lengnauerinnen und Lengnauern.

Fremde Fötzel – wie die Schreibende – haben da einige Mühe. Dafür, dass dennoch keine Langeweile aufkommt, sorgt eine ganze Reihe von verblüffenden Auftritten, wie etwa der Auffahrt von Julius Cäsar mit Entourage auf einem Wagen, wie ihn im Kino einst Ben Hur fuhr. Oder die Ankunft von Bundesrat Philipp Etter, der tatsächlich mal im Weiler Himmelrich Gast zu einer Jagd war, in einem alten «Tä-tä-to»-Postauto.

Einfahrt von Bundesrat Etter: Er machte einst im Weiler Himmelrich Halt. Bild: Alexander Wagner Ein Wagen, wie ihn einst Ben Hur fuhr. Bild: Alexander Wagner Die Wirte wollen Vereine gründen um das Geschäft anzukurbeln. Bild: Alexander Wagner Truppen von Zwingli. Bild: Alexander Wagner

Was – hoch zu Ross – allerdings Huldrych Zwingli in Lengnau zu suchen hatte, bleibt das Geheimnis von Autor Ottiger, der ansonsten als Rechercheur bezüglich historisch belegter Ereignisse grosse Arbeit geleistet hat. So fehlen etwa weder der Einfall der Franzosen und die Geschichte der Juden in der Gemeinde noch die (gast)wirtschaftlichen Entwicklungen.

Heuen, Waschen, Flanieren

Dass schon die alten Römer in ihrem Gutshof ein «Bed and Breakfast» anzubieten gedachten, ist sowohl der zuweilen überbordenden Fantasie von Ottiger als Autor zuzuschreiben wie auch seinem Hang zu durchgehender «Äkschen» als Regisseur. Warum sonst lässt er eine Handvoll Statisten auf der Vogelsangstrasse unentwegt «heuen», während unterhalb der Synagoge Wäsche nach alter Mütter Sitte gekocht wird? Und warum spazieren ohne Unterlass und Rücksicht auf den zentralen Handlungsstrang ständig Figuren in zeitlich kunterbunt einzuordnenden Kostümen durchs Geschehen?

Gemeinsam wird ein Brand gelöscht. Bild: Alexander Wagner Die Christen feiern vor der Synagoge. Bild: Alexander Wagner Wohin soll das Altersheim? Bild: Alexander Wagner Die Pest wütet in Lengnau. Bild: Alexander Wagner

Während die meisten Requisiten ob ihrer Stimmigkeit Freude bereiten, herrscht bei den Kostümen ein irritierender Wildwuchs. Doch auch hier steckt spürbar viel guter Wille und Engagement dahinter.

Eine Szene von 27 Szenen aus dem Leben und Sterben, Politisieren und Intrigieren, den Unglücksfällen und Verbrechen. Bild: Alexander Wagner Der Ammann, gespielt von Ammann Viktor Jetzer von Lengnau (im Hintergrund der Endinger Ammann Ralf Werder), hat gute Neuigkeiten. Bild: Alexander Wagner Auch Cäsar und Kleopatra haben ihren Auftritt. Bild: Alexander Wagner Am Schluss tanzen alle den Lengnauer Tanz. Bild: Alexander Wagner

So fügen sich denn zu guter Letzt Historie und Fantasie zu einem recht unterhaltsamen Ganzen und münden mit der Erinnerung an die legendären «Rock gegen Hass»-Open-Airs in einer kurzen, ausgeflippten Party von Festspiel-Machern mit Männlein und Weiblein aus dem begeisterten Publikum.