Lengnau Nach Knall um Doppelrücktritt: Warum dieser Kandidat jetzt erst recht in den Gemeinderat will Urs Wieland steigt als bisher einziger Kandidat ins Rennen um einen der frei werdenden Sitze im Lengnauer Gemeinderat. Was den Parteilosen motiviert, welche Erfahrungen er mitbringt und weshalb er heute lieber mit dem VW-Bus statt mit dem Flieger unterwegs ist.

Urs Wieland wäre erst der dritte Parteilose, der jemals in den Gemeinderat von Lengnau gewählt worden ist. Alex Spichale

In knapp einem Monat wählt Lengnau zwei neue Gemeinderatsmitglieder. Es sind bereits Sitz Nummer drei und vier, für die das Surbtaler Dorf innerhalb eines Jahres Ersatzwahlen durchführen muss. Entgegen der Tradition hat sich diesmal kaum eine Partei um Kandidaten bemüht. Dies unter anderem als Folge des turbulenten Doppelrücktritts von Vizeammann Marcel Elsässer (SP) und Gemeinderätin Hanni Jetzer (FDP) (die AZ berichtete). Umso überraschender, dass der parteilose Urs Wieland kandidiert. «Diese Unstimmigkeiten haben mich nicht abgeschreckt, sondern motiviert», sagt der 66-Jährige.

Der Doppelrücktritt sei ein Schock gewesen, sagt Urs Wieland, der vor 15 Jahren mit seiner Frau aus dem Kanton Zürich nach Lengnau gezogen ist. Die beiden langjährigen Gemeinderatsmitglieder kritisierten unter anderem die schlechte Stimmung im Dorf, dass zukunftsträchtige Projekte teilweise mit Falschaussagen und Scheinargumenten verzögert und verhindert würden und eine rote Linie überschritten worden sei.

«Sie haben mit viel Engagement den Kurs für Neuerungen mitgetragen», sagt Urs Wieland. «In all den Jahren hat sich aber vermutlich vieles angestaut. Gut möglich, dass Vorfälle im Zusammenhang mit dem Parkierungsreglement jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht haben.»

Für die SIX reiste er in der ganzen Welt herum

Dass er sich nun zur Wahl stellt, habe zwei Gründe. «Ich bin seit zwei Jahren pensioniert und habe keine Verpflichtungen mehr, bis auf ein Mandat als Stiftungsrat beim Schweizer Finanzmuseum, das von der SIX Group geführt wird», sagt Urs Wieland. «Ich fühle der Gemeinde gegenüber ein Verantwortungsbewusstsein und habe nun Zeit und Lust, dieses Amt zu übernehmen», ergänzt er.

«Mir gefällt auch, wie die Gemeinde vorwärts geht und zumindest der Gemeinderat und die Verwaltung Veränderung vorantreiben. Das muss man unterstützen.» Zwar habe er bisher noch nie in einem politischen Exekutivamt politisiert. «Aber durch meinen Beruf konnte ich einiges an Erfahrung sammeln – in Diskussionen verschiedene Meinungen zusammenzubringen war lange mein Alltag.»

Urs Wieland studierte Betriebswirtschaft und sei danach eher zufällig in die Finanzbranche geraten: Er begann seine Karriere bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft SBG, die 1998 mit dem Schweizerischen Bankverein zur UBS fusionierte. Mehr als 20 Jahre lang arbeitete er für die Schweizer Börsengruppe SIX Swiss Exchange in unterschiedlichen Führungsfunktionen.

Dabei war er unter anderem als Leiter Regulatory Affairs and Business Development zuständig für die regulierte Finanzmarktinfrastruktur der Division Security Services, die sich mit der Abwicklung von Börsentransaktionen an in- und ausländischen Börsenplätzen befasst. Dafür sass er mindestens zwei Mal pro Woche im Flieger, reiste um die ganze Welt, war oft mit der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht Finma, dem eidgenössischen Finanzdepartement sowie der Schweizerischen Nationalbank in Kontakt und als Lobbyist für den Schweizer Finanzplatz bei der EU registriert.

Erfahrung habe er auch im Verhandeln, sagt Urs Wieland. «Ich hatte zum Beispiel das Privileg, beim ‹European Code of Conduct for Clearing and Settlement› für die Schweiz im Steuerungsausschuss einzusitzen.» Dabei handelt es sich um einen freiwilligen Verhaltenskodex von 2006 der europäischen Börsen und Finanzmarktinfrastrukturen, der etwa Richtlinien zur Steigerung von Transparenz umfasst. «Dort mussten wir immer wieder über dieselben Punkte diskutieren und diese mehrmals neu verhandeln.»

Er befürwortet Prüfung der Fusion

Diese Erfahrungen möchte Urs Wieland nun in den wichtigen Geschäften der Gemeinde einsetzen, etwa beim Areal Krone, der Dorfplatz- und Verkehrsentwicklung, beim Projekt Doppeltür und insbesondere bei der Prüfung der Gemeindefusion. «Um attraktiv zu bleiben, braucht es ein moderates Wachstum und den Blick in die Zukunft. Eine Fusion zu prüfen, ist ein wichtiger Schritt.»

Gerade Lengnau sei vielfältig und habe mit seiner Infrastruktur, den Vereinen, dem kulturellen Leben, der Geschichte und der idealen Lage auf dem Land und der Nähe zu den Städten Baden und Zürich gute Voraussetzungen. «Das Dorf hat alles, was es braucht. Ich bin ein richtiger Fan.» Zwar gebe es immer Leute, die sich gegen Neuerungen stemmen würden. «Aber mit diesem Spannungsfeld muss man umgehen und andere Meinungen akzeptieren können.» Am Schluss entscheide ohnehin die Mehrheit.

Urs Wieland tritt ohne Partei im Rücken an, sagt aber über sich: «Ich bin ein liberal denkender Mensch und würde mich eher im bürgerlichen Lager ansiedeln.» Ihm seien aber auch ökologische Anliegen wichtig. «Wir müssen mit unseren Ressourcen sparsam umgehen.»

Deshalb verzichtet er heute wenn möglich auf das Fliegen und reist lieber mit seinem Oldtimer-VW-Bus durch Europa oder besucht klassische Konzerte des Tonhalle-Orchesters in Zürich. «Ich habe zum einen nach all den Jahren genug von der Fliegerei – zum anderen ist es auch ein bewusster Entscheid.»