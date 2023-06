Lengnau Gemeinderat wieder komplett: Sandra Laube mit Glanzresultat gewählt Bei der Ersatzwahl um den freien Gemeinderatssitz setzte sich Sandra Laube gegen ihren Konkurrenten Mauro Guidi deutlich durch.

Neue Gemeinderätin: Sandra Laube (parteilos). Bild: zvg

Im vergangenen September gaben Gemeinderätin Hanni Jetzer (FDP) und Vizeammann Marcel Elsässer (SP) ihren Rücktritt bekannt. Für die Ersatzwahl vom 15. Januar meldete sich mit Urs Wieland (parteilos) aber nur ein Kandidat, der schliesslich gewählt wurde. Mit Sandra Laube und Mauro Guidi (beide parteilos) traten nun zwei Personen um den fünften Sitz im Gemeinderat an.

Das Ergebnis zugunsten der 53-jährigen Laube fiel deutlich aus: Die Immobilienverwalterin erhielt 491 Stimmen, ihr Konkurrent Mauro Guidi 195. Das absolute Mehr lag bei 368 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,8 Prozent.

«Ich freue mich sehr über die Wahl», sagt Sandra Laube. Sie wohnt seit über 30 Jahren in Lengnau und ist in der Gemeinde bestens verwurzelt. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern engagiert sich unter anderem in Vereinen. Für Laube ist es das erste politische Amt. Sie habe sich es lange überlegt, ehe sie zum Schluss kam, dass sie jetzt bereit sei.

Mit ein Grund sei auch gewesen, dass das Bildungsressort frei wurde, so Laube. «Ich arbeite gerne mit Kindern, Lehrerinnen und Lehrern zusammen.»

Mit ihrer Wahl ist der Gemeinderat Lengnau wieder komplett und darüber hinaus ist auch wieder eine Frau im Gremium vertreten. Neben Laube sitzen Ammann Viktor Jetzer (SVP), Werner Jetzer (SVP), Patric Suter (parteilos) und Urs Wieland (parteilos) im Rat.