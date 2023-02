Fall Windisch Kündigung wegen Asylunterkunft: Kanton schweigt zur Kritik und will zuerst Brief der Gemeinde beantworten

Dass fast 50 Mieterinnen und Mieter in Windisch ausziehen müssen, um Platz für Asylsuchende zu schaffen, will der Gemeinderat nicht akzeptieren. Auf die heftige Kritik aus Windisch und Fragen der AZ reagiert der Kanton vorerst nicht: Man wolle zuerst den Brief der Gemeindebehörde beantworten, heisst es aus Aarau.