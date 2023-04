Lengnau Einsprachen gegen das Besucherzentrum des Projektes Doppeltür: «Wir nehmen die Bedenken ernst» 25’000 Besucherinnen und Besucher soll das Besucherzentrum in Lengnau dereinst anlocken, das Herzstück des christlich-jüdischen Vermittlungsprojekts «Doppeltür». Bis vor kurzem ist das Baugesuch aufgelegen. Dagegen gibt es nun Widerstand.

Die Visualisierung zeigt, wie das Besucherzentrum am Dorfplatz in Lengnau aussehen soll. Bild: zvg/Sidler Architekten

Das Projekt ist aufwendig: Mit einem Besucherzentrum in Lengnau soll die jüdisch-christliche Geschichte von Endingen und Lengnau vermitteln werden. Dazu wurde 2016 der gleichnamige Verein Doppeltür ins Leben gerufen. Das Zentrum soll dereinst bis zu 25’000 Besucherinnen und Besucher anlocken. Bis vor kurzem lag das Baugesuch für den Umbau des historischen Doppeltürhauses an der Zürcherstrasse in unmittelbarer Nähe zur Synagoge auf. Dagegen habe es «vereinzelte Einsprachen» gegeben, wie es im Newsletter des Vereins heisst.

«Diese werden nun in einem Vernehmlassungsverfahren behandelt, bevor die Bauverwaltung nach einer allfälligen Verhandlungsrunde mit den involvierten Parteien über die Baubewilligung entscheidet», schreibt der Verein. «Die Verantwortlichen von Doppeltür nehmen die Bedenken ernst, die zu den Einsprachen führten, und sind überzeugt, dass diesbezüglich bald eine Lösung gefunden werden kann.»

Projekt mit internationaler Ausstrahlung

Lengnau und Endingen sind für ihr jüdisch-christliches Kulturerbe weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt: Von Ende 1776 bis 1866 waren die beiden Surbtaler Dörfer die einzigen Ortschaften in der Schweiz, in denen sich Juden dauerhaft niederlassen und eigene Gemeinden gründen durften. Davon zeugen noch heute die Doppeltüren an zahlreichen Häusern. Roy Oppenheim, Publizist und Mitinitiant des Projekts, bezeichnet die beiden Surbtaler Dörfer deshalb symbol- und geschichtsträchtig als das «Rütli der Schweizer Juden».

Das Projekt hat denn auch internationale Ausstrahlung: Bislang gebe es keine vergleichbare Institution in ganz Europa, die sich mit dem jüdisch-christlichen Dialog befasse, weist der Verein in seinem Beschrieb hin. Das Projekt wird vom Bundesamt für Kultur unterstützt. Dazu zählt auch der Jüdische Kulturweg, der seit kurzem zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz gehört und auf der Unesco-Liste der «Lebendigen Traditionen» steht.

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 10 Millionen Franken, wie Vereinspräsident Lukas Keller im Februar gegenüber dieser Zeitung erklärte. Davon entfallen vier Millionen Franken nun für den Umbau der denkmalgeschützten Liegenschaft im Zentrum von Lengnau, unmittelbar neben der Synagoge, die 2018 erworben wurde. Mit dem geplanten Besucherzentrum will der Verein eine Begegnungsstätte für die Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft schaffen und die «Begegnung» mit der Geschichte an den originalen Schauplätzen ermöglichen.

Das Zentrum wird als Treff-und Ausgangspunkt dienen und lässt dereinst in einer interaktiven Ausstellung die Besucherinnen und Besucher ins historische Surbtal abtauchen, in die Gegenwart auftauchen sowie in persönliche Erfahrungen eintauchen. Ein wichtiges Zielpublikum werden dabei die Schulklassen sein.