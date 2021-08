Lengnau Dorf geht gegen Dauerparkierer vor – es drohen Bussen von bis zu 2000 Franken Wer unerlaubterweise beim Schulhaus Rietwise oder Kindergarten Dorf das Auto abstellt, muss tief in die Tasche greifen.

Bei der Rietwise dürfen nur noch Personen parkieren, weche die Schulanlage benutzen. Stefanie Garcia Lainez

Unberechtigtes Parkieren kann in Lengnau teuer werden: Bis zu 2000 Franken müssen Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen, wenn sie unbefugt beim Schulhaus Rietwise oder beim Kindergarten Dorf ihr Fahrzeug abstellen. Gemäss richterlichem Verbot stehen diese Parkplätze ab sofort nur noch Nutzerinnen und Nutzer der beiden Schulanlagen zur Verfügung.

Insbesondere bei den fast 40 Parkplätzen der Rietwise seien Dauerparkierer zum Problem geworden: «Mit dem Verbot wollen wir verhindern, dass Privatpersonen die Parkplätze für Lehrerinnen und Lehrer versperren oder für jene, welche die Schulanlage nutzen», sagt Gemeindeammann Franz Bertschi (SVP).

Vermutlich würden des Öfteren Personen die Plätze belegen, die bei den umliegenden Liegenschaften zu Besuch seien oder in der Nähe wohnen würden und keinen eigenen Abstellplatz hätten. «Obwohl die umliegenden Überbauungen ja Tiefgaragen und Besucherparkplätze haben. Aber scheinbar reicht das nicht.»

Der Erlass gilt auch für die drei Parkplätze beim Kindergarten Dorf gegenüber der Mühle:

Stefanie Garcia Lainez

«Diese haben wir gleich miteinbezogen», sagt Franz Bertschi. Die Kontrolle, ob die neue Parkierungsregel umgesetzt wird, übernimmt die Gemeinde.

«Es hat auch so noch genügend Parkplätze»

Das Verbot sei unabhängig von der geplanten Begegnungszone Zentrum festgelegt worden, sagt der Ammann. Es hat aber dennoch Auswirkungen darauf. Denn beim einjährigen Verkehrsversuch wird auch die Parkierungssituation neu geregelt, die Lehrerparkplätze auf dem Krone-Areal neben der Synagoge aufgehoben und in die Rietwise verlagert. «In diesem Zusammenhang ist es umso wichtiger, dass die Parkplätze in der Rietwise freibleiben», sagt Franz Bertschi.

Im Dorfzentrum darf neu wieder zwei Stunden lang parkiert werden - die Parkkarte muss man aber dennoch stellen. sga

Trotz richterlichem Verbot habe es noch genügend Parkplätze für den täglichen Bedarf, versichert der Ammann. Auf dem Krone-Areal, rund um den Dorfplatz, beim Schmitte-Zentrum und an der Zürichstrasse wandelte die Gemeinde die blaue Zone in eine weisse um und verlängerte so die Parkierungszeit auf den rund 56 Parkplätzen auf zwei Stunden. Mit der Parkscheibe, die in der blauen Zone angewendet wird, belegen die Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Ankunftszeit.