Lengnau Dieses Dorf sucht noch immer ein fünftes Mitglied für den Gemeinderat – wird eine Frau die Lücke schliessen? Normalerweise garantieren die Ortsparteien Kampfwahlen in Lengnau. Derzeit ist dem nicht so. Der Gemeinderat wünscht sich am liebsten eine Frau. Warum es damit bisher nicht geklappt hat und was Abhilfe schaffen kann.

Der Gemeinderat Lengnau wünscht sich in seiner Mitte vorzugsweise eine Frau. Bild: Sandra Ardizzone

«Wir suchen eine Person, die mit uns im Rat zusammenarbeitet und Lengnau vorwärtsbringt», sagte Gemeindeammann Viktor Jetzer am Informationsabend und kam damit gleich zur Sache. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Lengnauer Gemeinderat vier Rücktritte zu stemmen. Und nach der Wahlposse um die mehrfache Nichtwahl des ehemaligen SP-Grossrates David Burgherr sowie den Turbulenzen vom vergangenen Jahr konnte bis Mitte Januar nur einer der beiden Sitze wieder besetzt werden.

Die Parteien, in Lengnau sonst immer ein Garant für die Gemeinderatsbesetzung, haben sich aus dem Wahlkarussell ausgeklinkt. Niemand möchte mehr Scherben kitten. Der Gemeinderat will diesen Zustand so aber nicht einfach hinnehmen und hat die Kandidatensuche kurzum gleich selber angekurbelt.

Zwei Frauen folgten dem Aufruf

Die vier Herren in der Exekutive haben sich zur Charmeoffensive entschieden: Mit einem Flyer sind sie an die Bevölkerung herangetreten, um sich und das Amt näher vorzustellen. Zwei Frauen sind der Einladung gefolgt. Der Lengnauer Gemeinderat hatte sich schon aufgrund der dumpfen Stimmungslage auf die bescheidene Resonanz eingestellt.

«Hier könnte dein Bild stehen», mit diesem Steilpass spornte Viktor Jetzer – nach seinem spannenden und ehrlichen Einblick in die Ratsarbeit – die beiden Frauen an, sich zu engagieren. Sie wissen nun aus erster Hand, worauf sie sich bei allfälliger Wahl einlassen.

Das Vorgehen des Lengnauer Gemeinderates ist unüblich, zeigt aber exemplarisch auf, wie schwierig es heute ist, motivierte und langjährige Ratsmitglieder zu gewinnen. Vor allem Frauen scheinen sich einen Einsitz im Gemeinderat weniger zuzumuten als ihr männliches Pendant, wie die Statistiken klarlegen. So sind etwa im Bezirk Zurzach von den 77 Sitzen gerade mal 23 von Frauen besetzt, wobei drei Sitze derzeit vakant sind.

Ob es an den technischen Themen liegt oder der Vereinbarkeit mit der Familie oder mangelnde Vernetzung und Vorbilder - die Gründe sind vielschichtig. Der Verein Zurzibieter Frauen hat sich dieser Thematik angenommen und ein überparteiliches Patinnensystem entwickelt, das Frauen in kommunalen Behörden unterstützt.

Viele Mitglieder haben selber ein solches Amt ausgeführt oder sind noch immer aktiv als Gemeinderätinnen und in kommunalen Kommissionen unterwegs. Sie beraten politisch Interessierte, begleiten sie durch die Wahlen und stehen den Frauen als Coaches zur Seite. So auch bei der am Wochenende glanzvoll gewählten Klingnauer Stadträtin Nicole Iten, die sich gleich im ersten Wahlgang als einzige durchsetzen konnte. Auch Vize-Amman Franzisca Zoelly und Gemeinderätin Esther Käser haben den Sprung in den Zurzacher Gemeinderat mit Unterstützung der Zurzibieter Frauen geschafft, ebenso wie ihre Endinger Kolleginnen Rebecca Spirig und Alessia Stampanoni.

Ohne einen besonderen Effort, eine persönliche Anfrage und Begleitung lassen sich heute schwerlich Wunschkandidatinnen finden, wie auch das Vorgehen von Lengnau zeigt. Ersatzwahl ist am 18. Juni, Wahlvorschläge können noch bis am 5. Mai eingereicht werden.