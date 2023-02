Lengnau Baugesuch für Besucherzentrum eingereicht: Das «Rütli der Juden» soll 2025 eröffnet werden Nach einer mehrjähriger Planung kommt das christlich-jüdische Vermittlungsprojekt «Doppeltür» in die entscheidende Phase. Das Besucherzentrum soll jährlich bis zu 25’000 Menschen anlocken. Jetzt liegt das Gesuch auf.

Das geplante Besucherzentrum in Lengnau befindet sich unmittelbar neben der Synagoge. Visualisierung /Sidler Architekten

Vor rund sieben Jahren stellte der Verein Doppeltür sein Projekt der Öffentlichkeit erstmals vor. Herzstück des Konzepts soll ein Besucherzentrum werden, das dereinst jährlich bis zu 25’000 Besucherinnen und Besuchern anlockt. Es soll die bis anhin kaum bekannte jüdischchristliche Geschichte des Zusammenlebens im Surbtal einem breiten Publikum zugänglich macht. Jetzt liegt das Baugesuch auf. «Läuft alles nach Plan, erfolgt die Eröffnung im Frühling 2025», sagt der Präsident des Vereins, Lukas Keller.

Der Hintergrund des Projekts: Juden wurden im Mittelalter aus den Städten ausgewiesen und verbannt und durften sich gemäss einem Beschluss der Tagsatzung von 1678 nur in Endingen und Lengnau niederlassen. Für lange Zeit war es ihnen untersagt, wo anders zu leben. Die beiden Dörfer seien das «Rütli der Schweizer Juden», nennt es der Lengnauer Publizist und Mitinitiant von «Doppeltür», Roy Oppenheim.

Bislang gebe es keine vergleichbare Institution in ganz Europa, die sich mit dem jüdisch-christlichen Dialog befasse, weist der Verein in seinem Beschrieb hin. Das Projekt wird vom Bundesamt für Kultur unterstützt. Dazu zählt auch der Jüdische Kulturweg, der seit kurzem zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz gehört und auf der Unesco-Liste der «Lebendigen Traditionen» steht.

Die Liegenschaft 2018 erworben

Seit der Lancierung beschäftigte sich der Verein namentlich mit der Finanzierung, der Suche einem idealen Standort für das Begegnungszentrum sowie der Ausarbeitung eines Betriebskonzepts. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Lukas Keller auf rund 10 Millionen Franken. Davon entfallen vier Millionen Franken nun für den Umbau der denkmalgeschützten Liegenschaft im Zentrum von Lengnau, unmittelbar neben der Synagoge, die 2018 erworben wurde.

Das Zentrum Doppeltür verfolgt, wie es heisst, keinen musealen Ansatz, sondern will eine Begegnungsstätte für die Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft sowie für die «Begegnung» mit der Geschichte an den originalen Schauplätzen, sein.

Historie, Gegenwart und Selbsterfahrung

Im Ausstellungskonzept sollen die Besucherinnen und Besucher im ersten Vermittlungsteil in die historische Situation des Surbtals eingeführt werden, um sie im zweiten Teil bis in die Welt der Gegenwart zurückzuführen. Im dritten Teil folgt die Selbsterfahrung, in welchem sie sich in mehreren Themenbereichen mit persönlichen Fragen des Zusammenlebens und des gegenseitigen Respekts auseinandersetzen können. Der vierte Teil umfasst den Jüdischen Kulturweg und die Umgebung in den Dörfern Lengnau und Endingen.

Der Verein will bei der Umsetzung auf moderne Ausstellungstechnik setzen, heisst es im Projektbeschrieb. In der gesamten Ausstellungsinszenierung soll eine Nähe zu handelnden Personen angestrebt werden. Zusätzlich kann das Publikum mit jüdischen und christlichen Zeitzeugen Kontakt aufnehmen, und so Lukas Keller: «Auf das bereits in grosser Vielfalt vorhandene historische Quellenmaterial zurückgreifen.» Das Baugesuch liegt bis zum 20. März auf.