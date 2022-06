Lengnau Bald stehen Parkuhren im Dorf: Das Stimmvolk sagt Ja zum neuen Parkierungsreglement Die Blaue Zone wird in Lengnau abgeschafft und Parkuhren eingeführt: Die Gemeindeversammlung hat das neue Parkierungsreglement bewilligt. Ab August tritt es in Kraft, Einführung und Vollzug folgen danach.

Im Zentrum von Lengnau stehen bald Parkuhren. Daniel Weissenbrunner

Aktuell gilt in Lengnau die Blaue Zone. Nur: Dort darf man maximal zwei Stunden parkieren. Die Gemeinde passt deshalb das Regime mit einem neuen Parkierungsreglement an, das ab August in Kraft tritt: Die Blaue Zone wird abgeschafft, die ersten zwei Stunden bleiben gratis. Wer sein Auto länger stehen lässt, zahlt dafür via Parkuhr oder via App. Das haben die 99 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von insgesamt 1944) an der Sommergmeind entschieden.

Dabei teilt die Gemeinde die Dorf in drei Parkzonen ein: Parkzone 1 im Zentrum, Parkzone 2 bei der Rietwise und Parkzone 3 für das übrige Gemeindegebiet. Ausserdem legt das neue Reglement Bestimmungen für das nächtliche Dauerparkieren fest: Parkkarten können bei der Gemeinde beantragt werden. Das Reglement gilt zwar ab August, Einführung und Vollzug finden aber zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Das Lenngauer Stimmvolk genehmigte zudem eine Pensumserhöhung bei den Technischen Betrieben von aktuell 220 auf neu 330 Prozent. Diese wurde aus mehreren Gründen nötig:

Weil die Technischen Betriebe schon länger unterbesetzt sind,

die Erwartungshaltung der Bevölkerung sich verändert hat,

die Sicherheit mit mehr Personal erhöht werden kann,

der Winterdienst mit mehr Personal effizienter gestaltet wird

und die Einwohnerzahl in den vergangenen zehn Jahren von 2600 auf über 2850 anstieg.

Zur Entlastung mussten kurzfristig auch Arbeiten an Dritte vergeben werden. Dies im Umfang von rund 51’000 Franken.

Des Weiteren segnete die Sommergmeind sechs Kreditabrechnung, die Verwaltungsrechnung 2021 und den Geschäftsbericht 2021 ab.

Unter Verschiedenes informierte der Gemeinderat unter anderem über die Legislaturziele 2022/25 und somit auch die Prüfung eines Zusammenschluss im Surbtal.

Ausserdem stellte ein Anwesender einen Überweisungsantrag. Er wollte den Gemeinderat mit einer Standortabklärung für das Wohnen im Alter auf dem Areal der öffentlichen Zone Bleiwiese beauftragen. Dieser Antrag wurde mit 71 zu 10 Stimmen deutlich abgewiesen. Das Projekt Wohnen im Alter ist neu lanciert worden. Ende August findet eine Genossenschaftsversammlung statt. (sga)