Lengnau Ammann zieht nach erstem Amtsjahr Bilanz: «In Zukunft erhoffe ich mir eine offene Kommunikation» Lengnau feiert vom 22. Juni bis 2. Juli 2023 sein 1225-jähriges Bestehen. Am Neujahrsapéro blickte Ammann Viktor nochmals auf ein schwieriges Jahr für die Gemeinde zurück.

Stossen auf ein erfreuliches 2023 an: OK-Präsident des Jubiläums Kurt Schmid, die Surbtaler Weinkönigin, Noemi Jeggli und Ammann Viktor Jetzer. Susanne Holthuizen

Die Feste feiern, wie sie fallen – damit kennt sich Lengnau noch immer bestens aus, auch wenn das pandemiebedingte Innehalten der letzten beiden Jahre beileibe nicht der einzige Dämpfer für die Gemeinde jüngst war. Und so wurden gleich am Neujahrsempfang die Festivitäten des Jubiläumsjahrs gebührend eingeläutet.

Wer den Weg in die Turnhalle Dorf suchte, musste sich erst einmal beim Buffet der Lengnauer Winzer vorbeischlängeln und fand sich mit edlem Tropfen im Glas und feinem Gebäck bestückt in der voll besetzten Halle wieder.

Mit den Worten Aristoteles «wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen» zog Gemeindeammann Viktor Jetzer Bilanz übers vergangene Jahr. Das Weltgeschehen hinterliess auch auf der Gemeindeebene Furchen und verlangte der Bevölkerung viel solidarisches Handeln ab, allen voran die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und die Integration der Schulkinder. Dass dies so reibungslos gelang, ist dem grossen Engagement von Familien, Schulen und Behörden zu verdanken.

Nach turbulentem Politjahr klare Worte des Ammanns

Auf der politischen Bühne lief es hingegen im letzten Jahr weniger rund: Die Referenden beim Pumptrack und dem Parkplatzreglement sowie die Einsprachen der Begegnungszone hinterliessen tiefe Rillen und führten gar zu Rücktritten zweier Ratsmitglieder – ein beträchtlicher Know-how-Abfluss.

Erfreulich gestaltete sich hingegen das rege Interesse am Lengnauer Futurum. Dies und die gemeinsame Bevölkerungsbefragung zur Fusionsprüfung der Surbtaler Gemeinden stimmen den Gemeindeammann nach seinem ersten turbulenten Amtsjahr zwar zuversichtlich, dennoch wurde er deutlich «in Zukunft erhoffe ich mir eine offene Kommunikation».

Am Jubiläum wird sich die Gemeinde nebst Neuzuzüger-, Jungbürgerfeier und Heimattag getreu dem Festspiel-Motto «Stein auf Stein» mit einem Steinmandli-Wettbewerb engagieren.

«Grün, rot, wiiss – mer send em Paradies»

Mit dem eigens fürs Jubiläumsjahr komponierten «Lengnauer Lied» unter der Leitung von Marion Joos, führten Schulkinder stimmig zu den Festaktivitäten über. Nach einer kurzen Einführung über die historischen Begebenheiten Lengnaus, gab der OK-Präsident Kurt Schmid erste Einblicke ins reich befrachtete Jubiläumsfest.

Im Zentrum der über zwei Wochenenden dauernden 1225 Jahresfeier, steht das vom lokalen Regisseur, Gallus Ottiger, in 30 Episoden angelegte Festspiel. Angefangen beim römischen Gutshof, baut sich das Schauspiel mit viel Spektakel, wie Ross und Wagen, auf. Gezeigt wird das Stück an acht Abenden in der Arena mitten auf dem Dorfplatz, die über 350 Sitzplätze fassen wird.

Auch das Rahmenprogramm mit 13 Beizen und Topact «The Pedestrians», einem Fotowettbewerb im Dorfmuseum, einem Gemeindetag, dem Jugendfest und vielen weiteren Attraktionen wird üppig bestückt sein. Zum grossen Finale animierte Ivan Angst mit dem Lengnauer Tanz zum Mitmachen und mit dem Spontanauftritt der Surbtaler Weinkönigin, Noemi Jeggli, tanzte sich die Bevölkerung fröhlich zuprostend ins neue Jahr.