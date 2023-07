Lengnau 1225-Jahre-Fest: Von Wasserfontänen bis Kaiser Philipp Der «Tag der Gemeinden» bot am Lengnauer Fest noch einmal viel Sehens- und Hörenswertes.

Die zehn Glockenschläge von St. Martin zu Lengnau waren kaum verklungen, als bei der Surbbrücke eine beachtliche Wasserfontäne in den Himmel stieg. Sie war am Sonntag, dem achten und damit letzten Tag, das Startzeichen zu einem weiteren Höhepunkt des 1225-Jahre-Fests: Mehr als zehn Gemeinden aus der unmittelbaren und weiteren Umgebung waren geladen, sich zu präsentieren. Mandach aus dem Bezirk Brugg mit seinen rund 330 Einwohnern hatte aus dem Feuerwehrmuseum eine Handdruckspritze von 1898 ins Surbtal mitgebracht. Wer beim Pumpen mithalf, sparte sich glattweg einen Gang ins Fitnesscenter.

Die Mandacher Handdruckspritze in voller Aktion. Bild: Rosmarie Mehlin

Rasch entpuppte sich das Flanieren über und rund um den Dorfplatz als Entdeckungsreise und Horizonterweiterung. Von Koblenz etwa kennt «man» vor allem den Zollübergang und die Eisenbahnbrücke. Wer aber weiss schon, dass in der Gemeinde auch ein Schloss steht und dass es am 16. Februar 1945 einen Bombenangriff auf die Brücke gegeben hatte? Ehrendingen zum Beispiel hatte eine kleine Guckkasten-Bühne aufgebaut und präsentierte darin die Sage vom Heidenwiibli als veritable Multimediashow: Mit Fantasie und köstlichen Einfällen hatten Dritt- bis Sechstklässler ihre Gemeinde liebevoll ins beste Licht gerückt.

Mit einem Stand hatte Mellikon – passend zum Lengnauer Festmotto «Stein auf Stein» – den Fokus auf seinen Steinbruch, dessen Geschichte und Bedeutung für die Natur gelegt, ergänzt mit einer kleinen Ausstellung von Versteinerungen. Es fehlte nicht an Besuchern mit grossem Wissensdurst, der von Stefan Kolb und Lukas Böhler geduldig gestillt wurde.

Stefan Kolb erklärt Besuchern Funde aus dem Melliker Steinbruch. Bild: Rosmarie Mehlin

Zum Turm von St. Martin als Requisit vom Festspiel gesellte sich jener von St. Johannes zu Döttingen – zumindest dessen oberster Teil. Gebaut von der Jubla, stand er zwischen Blumen auf einem fahrbaren VW-Käfer-Untersatz und überbrachte so den Lengnauern die Einladung an den 70. Döttinger Winzerumzug am 1. Oktober.

Die Gemeinden Ober- und Untersiggenthal ihrerseits liessen Funken fliegen: Ihre Köhlerei konnten sie zwar hier nicht aufbauen, aber immerhin eine kleine Ad-hoc-Schmiede, in der Eugen Scherer über Feuer, Hammer und Amboss herrschte. Daneben verrieten Red und Antwort stehende Hobby-Köhler alles, was man schon immer über die Herkunft von Holzkohle wissen wollte.

Eugen Scherer aus Untersiggenthal wird als Schmied bestaunt. Bild: Rosmarie Mehlin

Das Rätsel, was es mit den zehn Liegestühlen und den Plastik-Wasserbällen vor der Tribüne für eine Bewandtnis hatte, wurde um 11.45 Uhr gelöst, als die Honoratioren von Endingen – unter Marschklängen der Musikgesellschaft – in einem alten Mannschaftswagen der Feuerwehr Aarau ihren viel beachteten Auftritt hatten. In einem Interview, das Grossrätin Monika Baumgartner aus Tegerfelden mit dem Endinger Gemeindeammann Ralf Werder führte, wurden die Geheimnisse von Luft, Feuer, Wasser und Erde in Endingen gelüftet.

Mit der Anwesenheit von Papa Moll und einer Schokokuss-Schleuder war der Auftritt von Bad Zurzach bescheiden. Demgegenüber hatte der Zurzacher Ortsteil Kaiserstuhl sich nicht lumpen lassen. Obwohl sie politisch getrennte Wege gehen, hatte es sich für diesen speziellen Tag mit Fisibach zusammengetan: Most und Speckzopf wurde als Stärkung für ein Würfelspiel mit schwerem Spielgerät offeriert und damit die sechs ansässigen Kulturinstitutionen von der Kaiserbühne übers Ebianum bis zum Skulpturenweg vorgestellt.

Im Übrigen fehlten auch nicht – nomen est omen – ein goldener Thron, auf dem sitzend sich Besucher mit Krone und Hermelin besetztem, rotem Mantel ablichten lassen konnten. Dergestalt wurde aus Familienvater Oggenfuss – ruck zuck – Kaiser Philipp I. von Lengnau. Und der befahl seinen Untertanen umgehend, dass künftig jedes Jahr ein solches Fest zu veranstalten sei.

Kaiser Philipp I. Oggenfuss in Amt und Würden. Bild: Rosmarie Mehlin

Klingnau gewinnt Organisiert von der Innerortsvereinigung – einem Zusammenschluss der elf Ur-Lengnauer Familien – mussten Vertreter der zu Gast weilenden Gemeinden sich in körperlicher und mentaler Fitness messen. Zum einen galt es zu zweit möglichst schnell mit einer Handsäge eine Scheibe von einem dicken Ast zu sägen. Zum anderen ein Memory-Spiel mit den Wappen der elf Familien mit möglichst wenigen Fehlversuchen zu lösen. Klarer Sieger wurde Klingnau mit einer Sägezeit von 50 Sekunden und nur 9 Fehlversuchen.