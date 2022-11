Klimakrise Nationalrätin Maja Riniker mit Bundesrat Cassis an der Klimakonferenz in Ägypten: «Globalen Herausforderungen begegnet man nur gemeinsam»

Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker konnte Aussenminister Ignazio Cassis an die Weltklimakonferenz in Sharm el Sheikh begleiten. Der AZ erzählt sie, was sie in Ägypten beeindruckte, welche Erkenntnisse sie mitnahm und was sie nachdenklich stimmte.