Leibstadt Sommergmeind sagt Ja zum Kredit für neue Bushaltestelle Für rund 280’000 Franken wird die Bushaltstelle «Milchhüsli» in Leibstadt saniert. Das hat die Sommergmeind beschlossen.

In Fahrtrichtung Laufenburg entsteht in Leibstadt eine weitere Haltestelle. Severin Bigler

Die Bushaltestelle «Milchhüsli» am Schmiedenweg in Leibstadt wird an das Behindertengleichstellungsgesetz angepasst, das seit 2004 in Kraft ist. Dafür hat die Sommergmeind ohne Gegenstimme einen Kredit über 280’200 Franken gesprochen. Von den 762 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern waren deren 85 anwesend.

In Fahrtrichtung Laufenburg konnte der Gemeinderat 113 Quadratmeter Land kaufen, um eine weitere Haltestelle errichten zu können. Die Strasse im Haltestellenbereich wird nun verbreitert. Dadurch können künftig gleichzeitig zwei Busse an den Bushaltekanten stehen – einer in Fahrtrichtung Leuggern und einer in Richtung Laufenburg. Heute ist dies nicht möglich, weshalb jeweils einer der Busse im rückwärtigen Bereich warten muss. Das bestehende Buswartehaus in Richtung Leuggern wird demontiert und später auf der neuen Belagshöhe wieder montiert.

Des Weiteren genehmigte die Gemeindeversammlung die Verwaltungsrechnung 2022, die mit einem operativen Gewinn von rund 307’000 Franken schliesst. Dank des ausserordentlichen Ertrages und mit der Entnahme von 409’000 Franken aus der Aufwertungsreserve resultierte schliesslich ein Ertragsüberschuss von 716’000 Franken. Somit schliesst die Rechnung des vergangenen Jahres um rund 615’000 Franken besser ab als budgetiert. (dwe/sga)