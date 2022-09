Leibstadt Notfallübung beim Atomkraftwerk Leibstadt: So sieht das Szenario aus Der Bund, die Kantone sowie nationale und regionale deutsche Behörden proben die Bewältigung eines Unfalls. Am Dienstag geht es los.

Das Atomkraftwerk in Leibstadt steht im Zentrum der diesjährigen Notfallübung der Behörden. Severin Bigler / © CH Media

Alle zwei Jahre übt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz für den Notfall. Dies jeweils im Turnus mit einem der drei Schweizer Atomkraftwerke. Die diesjährige sogenannte Gesamtnotfallübung (GNU) findet in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag beim Atomkraftwerk Leibstadt statt, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mitteilt.

Am Dienstag wird unter anderem der Transport von Notfallmaterial wie Generatoren und Pumpen per Helikopter und Lastwagen der Armee geübt. Dabei kommt es zu Flugbewegungen zwischen dem AKW Leibstadt und dem zentralen Lager für Notfallmaterial in Reitnau im Bezirk Zofingen.

Am Donnerstag werden Messequipen an verschiedenen Orten in der Nordschweiz, schwergewichtig im Kanton Aargau, das Messen von Radioaktivität trainieren. Die Gesamtnotfallübung wird gemäss Babs den Betrieb des AKW Leibstadt nicht beeinflussen.

Nachbarländer sind an der Übung beteiligt

Ziel der Übung sei es, dass die Behörden und Einsatzorganisationen die geplanten Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung trainierten, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Medienmitteilung. Eine zentrale Übungsregie und Beobachter vor Ort begleiteten die übenden Stellen und beobachteten ihre Tätigkeiten und die Zusammenarbeit.

Zu den übenden Stellen gehören gemäss Medienmitteilung neben dem Atomkraftwerk Leibstadt unter anderem das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), der Bundesstab Bevölkerungsschutz, die Nationale Alarmzentrale (NAZ), die Gruppe Verteidigung, das Bundesamt für Gesundheit (BAG), mehrere Kantonslabors, der kantonale Führungsstab Aargau und weitere Stellen der Kantone sowie verschiedene Behörden aus den drei Nachbarländern Deutschland, Österreich und Frankreich. (Argovia Today)