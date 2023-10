Bundesrats-Ticker Jetzt live: Roger Nordmann: «Es gibt kein Menschenrecht, Bundesrat zu werden» ++ Der Romand will Brücken bauen

Alain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.