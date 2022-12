Leibstadt Fasnächtlicher Ritterschlag: Sie spielen mit der verrücktesten Gugge der Schweiz Die Guggenmusik Seifesüder aus Leibstadt ist Teil des Projekts «Gugge 3000», das mit fastnächtlich inspiriertem Pop die Hitparade erobern will.

Jan Vögele (rechts) und sein Bruder Kai mit der CD in ihrem Probelokal im Restaurant Warteck in Leibstadt. Alexander Wagner

Die Guggemusig Seifesüder aus Leibstadt gibt es seit bald 45 Jahren. Sie haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie erlebten viele Hochs, schwierigere Momente, aber vor allem viele rauschende Bälle und fantastische Umzüge in der Region.

Jetzt macht die Gugge aus dem Zurzibiet auch schweizweit auf sich aufmerksam. Rechtzeitig zum Fasnachtsstart am 11. November, veröffentlichte das Duo «Gugge 3000», laut eigenen Angaben «die verrückteste Gugge im Land», ihre CD. Darauf zu hören sind Songs, bei denen verschiedene Schweizer Guggen die Musik zum Gesang der beiden Protagonisten Effe und Mäge liefern. Darunter eben auch die Seifesüder. Federführend für das Album ist Hitmill. Seit über 20 Jahren produziert die Musikproduktionsfirma Hits am Laufmeter. Sei es von Bligg, Baschi, Marc Sway, Adrian Stern, Anna Känzig, Stress oder Pegasus.

Sie vertreten auf der CD den Aargau

Und nun also die «Gugge 3000». Doch wie kam es dazu, dass die Seifesüder in den erlauchten Kreis aufgenommen wurden? Anfang Jahr erhielt Kai Vögele, der Tambourmajor der Seifesüder, eine E-Mail-Anfrage, ob sie Interesse hätten, ein Stück aufzunehmen. Die Idee hinter dem Projekt: Diverse Kantone sollen ein Stück zu dieser quasi «Best of Guggenmusig» beitragen. Den Seifesüdern wurde die Ehre zuteil, den Aargau zu vertreten.

YouTube/Gugge3000

Aus einer Liste von 13 Liedern wählte die Gruppe den Song «Schätzli» aus. «Wir haben die Noten fixfertig bekommen», erzählt Vereinspräsident Jan Vögele, der das Sousafon spielt. Danach hatten sie einen Monat Zeit für die Proben. «Das war ziemlich knapp», erinnern sich die beiden Brüder. Im April wurde der Proberaum im Restaurant Warteck in Leibstadt in ein Tonstudio umgewandelt und alles wurde an einem Tag aufgenommen.

Innerhalb von sechs Stunden den Song eingespielt

«Am Anfang war es etwas speziell. Wir haben nicht genau gewusst, was auf uns zukommt», gibt Jan Vögele zu. «Aber wir wurden zusehends lockerer und alle waren mega motiviert», so Kai Vögele. Obwohl sich alle auf einen langen und möglicherweise auch anstrengenden Aufnahmetag eingestellt hatten, war das Stück am Ende innerhalb von weniger als sechs Stunden eingespielt. Und der berechtigte Stolz ist den Seifesüdern anzumerken: «Uns wurde bewusst, dass wir etwas Spezielles gemacht haben», sagen Jan und Kai Vögele. «Für viele war es etwas wirklich Besonderes, bei einer CD-Produktion dabei sein zu können», ergänzt der Präsident.

In der Blüte vor rund 15 Jahren hatten die Seifesüder rund 60 Mitglieder. Heute sind es noch 23 Fasnächtler, die sich zum gemeinsamen Musizieren treffen. Die Mitglieder sind zwischen 17 und 73 Jahre alt. Nach dem Jubiläum 2015 habe es eine Zäsur gegeben, sagt Kai Vögele. Gleich 15 Mitglieder hörten damals auf. «Das war ein richtiger Generationenwechsel», erklärt Präsident Jan Vögele.

Nicht Geld, sondern Mitgliederzuwachs steht im Vordergrund

Er und Bruder Kai sind nicht «nur» Guggenmusiker, sondern auch mit feineren Klängen unterwegs: Jan und der 22-jährige Kai spielen auch mit der Brass-Band Full und der AEW Brass-Band Fricktal. Auch sonst haben sie einiges gemeinsam, sind sie nicht nur in mehreren Formationen zusammen unterwegs, sondern beide haben den Beruf des Zimmermanns erlernt, wie ihr Vater.

Natürlich hoffen die Seifesüder, dass die CD sich gut verkauft. Vielmehr wünschen sie sich, dass sie noch ein wenig bekannter werden und damit idealerweise neue Mitglieder gewinnen können. Sodass sie bald wieder, wie zu den besten Zeiten, um die 60 Mitglieder haben.