Leibstadt «Eine Region mit grossen Potenzialen»: So fördert das Wirtschaftsforum die Ansiedlung von Unternehmen An der Generalversammlung des Wirtschaftsforums Zurzibiet stellte Standortförderer Peter Andres die laufenden Projekte vor. Zu Gast war auch Landstatthalter Markus Dieth, der über den Vorteil von tiefen Steuern referierte – und sich zur Diskussion um die Spende des Kantons für die neue Kaserne der Schweizergarde in Rom äusserte.

Landstatthalter Markus Dieth nimmt an der Generalversammlung des Wirtschaftsforums Zurzibiet Stellung zur Diskussion um den Kantonsbeitrag an die Kaserne der Schweizergarde. Bild: Louis Probst

«Wir arbeiten in der Region hervorragend zusammen», stellte René Utiger, der Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet (WFZ), an der Generalversammlung fest. «Mit einer Stimme sprechen macht die Region stärker.» Der Begriff Region orientiere sich aber nicht starr an den Bezirksgrenzen. Als Gäste aus der Politik begrüssen konnte er neben Landstatthalter Markus Dieth auch Ständerat Hansjörg Knecht, Nationalrat Andreas Meier und Grossrätin Claudia Hauser.

Nach der Vorstellung des Tagungsortes durch Gemeindeammann Hanspeter Erne informierte WFZ-Standortförderer Peter Andres über das Projekt «Flächen- und Ansiedlungsmanagement». Bei diesem Projekt, das vom Seco und vom Kanton unterstützt wird, geht es darum, durch eine systematische Erfassung die Verfügbarkeit von Flächen aufzuzeigen und damit die Ansiedlung von Unternehmungen zu fördern.

Die laufenden Projekte, die er erwähnte – vom Neubau der Umwelttechnik-Firma Selfrag AG in Full, über das Gebiet Gewerbestrasse Döttingen, das Bucher-Areal in Schneisingen und das Keller-Areal in Klingnau bis zur Neunutzung von Industriegebäuden in Koblenz, um nur einige zu nennen –, liessen die Potenziale des Zurzibietes erahnen. «Damit», so Andres, «möchte ich aber nicht etwa Markus Dieth und seinem Referat ‹Eine innovative Region mit grossen Projekten› vorgreifen».

«Attraktiver Aargau für alle»

Es sei wichtig, in funktionalen Räumen zu denken, dabei aber auch die Interessen der eigenen Region im Auge zu behalten, nahm Markus Dieth den Faden des WFZ-Präsidenten auf. Der Vorsteher des Departementes Finanzen und Ressourcen lobte den Innovationspreis, den das WFZ kürzlich verliehen hat. Auf diesen Preis dürfe man im Aargau stolz sein – auch wenn das Unternehmen, welches den Preis gewonnen hat, seinen Sitz jetzt in Dietikon habe. «Aber vielleicht kehrt es ja, angesichts des tieferen Steuersatzes, wieder in den Aargau zurück», meinte er.

«Ein tiefer Steuersatz ist ein Riesenvorteil», fuhr Markus Dieth fort. «Auch das gehört zur Innovation.» Wichtig seien jedoch nicht nur die Sätze der Gewinnsteuer und der Unternehmenssteuer, sondern auch die der natürlichen Personen. Er wies darauf hin, dass der Kanton Aargau schuldenfrei ins Jahr 2023 gegangen ist und mahnte: «Wir dürfen nicht bloss sparen.»

Hier soll die Steuerstrategie des Kantons auch darüber Aufschluss geben, was sich Kanton und Gemeinden leisten können. «Wir wollen beim Steuersatz der natürlichen Personen in die Top Ten kommen», betonte er mit Blick auf die Steuerfuss-Ranglisten. «Wir wollen attraktiv für alle sein.»

Markus Dieth nutzte die Gelegenheit zudem, um auf die Kritik einzugehen, die aufgrund der Kosten für die Aargauer Präsenz am Gedenkanlass zum «Sacco di Roma» im Vatikan und zum Beitrag für die neue Kaserne der Schweizergarde laut geworden ist, für die der Kanton 700’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds gespendet hatte. Beides werde gerne vermischt, stellte er fest. Er verglich die Präsenz in Rom mit den Auftritten des Aargaus als Gastkanton an der Olma oder am Marché Concours in Saignelégier. Der Beitrag an die Kaserne dagegen beruhe auf einem Entscheid der Konferenz der Kantone.

Allerdings: Erst im vergangenen September hatte das Stimmvolk im Kanton Luzern den kantonalen Kredit für den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan über 400’000 Franken mit 71,5 Prozent abgelehnt.

Lukas Kalt neu in der Geschäftsleitung

Die Versammlung wählte Lukas Kalt, Inhaber der Kalt AG (Leibstadt) in die Geschäftsleitung. Er tritt die Nachfolge von Bruno Bütikofer an. Die bisherigen Mitglieder der Geschäftsleitung und Präsident René Utiger wurden einstimmig bestätigt.