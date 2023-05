Leibstadt Die «Bösen» duellieren sich am Schwinget im Zurzibiet – trotz Regen feuern sie 700 Zuschauerinnen und Zuschauer an Der Schwingklub Zurzibiet hat zum Volksfest geladen. Nebst fast 200 Schwingern ist auch das Publikum zahlreich erschienen. Und das trotz zeitweise strömendem Regen.

In den Sägemehlringen haben sich am Sonntag rund 200 Schwinger gemessen. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Der Griff fest an den Schwingerhosen, Schulter an Schulter, suchen die beiden «Bösen» im Ring die optimale Angriffsposition. «Los, vorwärts!», feuert sie ein Zuschauer an, während im Festzelt die Besucherinnen und Besucher dicht aneinandergedrängt Bratwürste und Pommes frites verspeisen. In der Luft liegt der Duft nach Sägemehl, ihm Hintergrund ertönt Ländler aus den Lautsprechern. Wer keinen Platz im Festzelt findet, sucht unter den kleineren Zelten Schutz vor dem niederprasselnden Regen – oder zieht sich kurzerhand die Kapuze über den Kopf.

Das schlechte Wetter hat die Schwingfans nicht davon abgehalten, in Scharen nach Leibstadt zu strömen. «Wir sind wetterfest», hat eine Frau zuvor im Shuttlebus kommentiert. Seit Mittag sind die rund 300 Parkplätze rund um die Schwing-Arena bei der Bernowa-Halle besetzt, weshalb die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Autos beim knapp einen Kilometer entfernten Gelände der Kuratle Group parkieren und via Shuttle zum Gelände gefahren werden. Rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer spornen an diesem Sonntag die fast 60 Aktivschwinger und rund 130 Jungschwinger aus der gesamten Nordwestschweiz an.

Zwar ist das Aargauer Aushängeschild und der Titelverteidiger Nick Alpiger nicht am Start. Er hat am Sonntagmorgen am Luzerner Kantonalen bereits im ersten Gang gegen Schwingerkönig Joel Wicki antreten müssen. Dafür sind mit dem Freiämter Lukas Döbeli und Patrick Räbmatter aus Uerkheim zwei andere Aargauer Eidgenossen auf dem Platz.

Zurzibieter gewinnt bei den Piccolos

«Sie gehören sicher zu den Favoriten», sagt Lukas Kramer, Vorstandsmitglied und Technischer Leiter im organisierenden Schwingklub Zurzibiet. Nicht zu unterschätzen seien aber auch Oliver Hermann und Jan Roth vom Schwingklub Aarau. Beide gehörten zur erweiterten Elite in der Nordwestschweiz. Einen klaren Favoriten unter den Zurzibieter Schwingern kann er keinen nennen. «Wir haben ein Team, das zusammen immer stärker wird.»

Am Nachmittag schwingen sowohl die Aktiven als auch die älteren Jungschwinger. Bild: sga Oliver Hermann (weisses Hemd) und Lukas Döbeli gehörten zu den Favoriten. Bild: sga Turnerschwinger tragen weisse Hosen und Leibchen, Sennenschwinger dunkle Hosen mit einem Edelweisshemd. Bild: sga

So waren der Lengnauer Ralf Böni und Samuel Birrer aus Tegerfelden am Schwinget in Zurzibiet von 2022 in Döttingen auf dem achten Schlussrang die beiden besten Zurzibieter. Und erst vergangenes Wochenende habe der Hettenschwiler Joel Gfeller am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest um einen Kranz schwingen können. «Ich könnte das halbe Team aufzählen», sagt Lukas Kramer und lacht. «Das ist für mich als Trainer cool.»

Das war nicht immer so: «Wir hatten fünf, sechs Jahre ein Loch», ergänzt er. Rund fünf Aktive waren zu diesem Zeitpunkt jeweils im Training. Unterdessen seien es acht bis zehn, die in der 2020 eröffneten und wegen Corona erst 2022 eingeweihten Halle trainieren. Mit 150 Quadratmetern ist die Halle an der Schützenhausstrasse die zweitgrösste im Kanton.

Auch bei den Jungschwingern läuft es rund. Seit dem Sieg des Toggenburgers Jörg Abderhalden am Eidgenössischen Schwingfest in Aarau im Jahr 2007 habe es immer mehr angezogen, sagt Silvano Meier, Technischer Leiter Jungschwingen. Er ist seit 1998 beim Schwingklub Zurzibiet dabei.

«Wir machen aber auch viel, um Nachwuchsschwinger zu gewinnen», ergänzt er. Etwa, indem seit mehr als 20 Jahren der Schwinget jedes Jahr in einer anderen Ortschaft im Bezirk durchgeführt wird. Oder mit dem Schnupperschwingen an Sporttagen der Schulen und anderen Anlässen. Dabei wird vermittelt, was bei den Zurzibieter Nachwuchsschwingern im Vordergrund steht: «Nebst Beschäftigung die Kameradschaft und der Zusammenhalt.»

In vier Sägemehlringen zeigen die Athleten ihr Können. Bild: sga Das Alphorntrio Hornklang aus Leibstadt spielt ein Ständchen. Bild: sga Die Gaben für die besten Schwinger. Stefanie Garcia Lainez / Aargauer Zeitung

Die Jüngsten sind es auch gewesen, die an diesem Sonntag den Auftakt gemacht haben. Bereits um 8.30 Uhr sind sie zum Anschwingen angetreten in der Kategorie Piccolo (bis sieben Jahre) und der Jungschwinger der Jahrgänge 2012 bis 2015. Mit dem Sieg von Yannick Gfeller in der Kategorie Piccolo haben die Zurzibieter vor dem Mittag einen ersten Erfolg feiern können.

Favoriten setzen sich durch

«Hopp, Oli!», ruft eine Zuschauerin zu einem der vier Ringe in der Arena. In Nummer zwei duellieren sich Mitte Nachmittag mit Oliver Hermann und Lukas Döbeli zwei Favoriten. Der Gang endet mit einem Gestellten, also unentschieden.

Etwas später spielt das Leibstadter Alphorntrio Hornklang auf. Unterdessen fliesst zwar der Regen nicht mehr in Strömen, dafür die eine oder andere Träne. Einer der jüngeren Schwinger wird derart schwungvoll auf den Rücken gelegt, dass nachher sein Teamkollege beim Dehnen helfen muss. Etwas später rückt auch noch die Sanität aus: Ein Schwinger ist zuvor auf die Schulter geknallt und wird nun mit einer Armschlinge vom Platz geführt. «Das gehört bei Kontaktsportarten wie dem Schwingen dazu», meint ein Zuschauer.

Am Ende des Tages ist es Samuel Schmid, der sich durchsetzt: Der Wittnauer Teilverbandskranzschwinger gewinnt den Schwinget in Leibstadt vor Eidgenosse Patrick Räbmatter. Der beste Zurzibieter ist Ralf Böni, der sich den vierten Platz mit zwei anderen Schwingern teilt.