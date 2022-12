Leibstadt Den Werken dieser Künstlerin begegnet man im Aargau überall – jetzt zieht sie Bilanz: «Ohne meinen Optimismus wäre ich damals krepiert» Ob an der Autobahn, in Städten, oder in Parks: Die Kunst von Gillian White ist allgegenwärtig. Das Alter macht die harte Arbeit mit Eisen für die 83-Jährige inzwischen aber schier unmöglich.

Künstlerin Gillian White bei ihr zu Hause in Leibstadt: Trotz körperlicher Einschränkungen hat sie die Zuversicht nicht verloren. Bild: Ursula Burgherr

Man kommt ins Staunen, wenn man vor einer der monumentalen Plastiken von Gillian White steht. Sie bestehen vorwiegend aus Stahl, einem der sperrigsten Materialien für die Bildhauerei.

An der Autobahnstrecke zwischen Zürich und Basel ragen 28 viereckige metallische Stelen in die Höhe. Riesig auch die Wasserschutzplastik, die sie in Olten geschaffen hat. Im Kurpark Baden ist seit diesem Jahr die Skulptur «La Famille» neuer Blickfang. Drei Meter hoch und geschaffen aus einer Tonne rostigen Cortenstahls. Sie stand bei Architekt Rolf Graf, bevor dieser sie der Stadt schenkte.

Architekt Rolf Graf schenkt der Stadt Baden die Plastik «La Famille» von Gillian White – die jetzt zum neuen Blickfang im Kurpark wird. Bild: Ursula Burgherr

In Erinnerung bleibt Besucherinnen und Besuchern vom spartenübergreifenden Projekt Tanz & Kunst Königsfelden die massiven und doch tänzerisch leicht wirkenden Metallskulpturen, die sie für die Produktionen «caleidoscopio» und «Sibil.la – Tanzgesänge» kreierte.

In London und Paris studiert

Hinter all diesen monumentalen Werken steht die kleine Frau mit dem heute schlohweissen Wuschelkopf und einem glockenhellen Lachen, die auch mit 83 immer noch etwas Mädchenhaftes an sich hat. Die Augen hinter der runden Brille funkeln neugierig ihr Gegenüber an. Ihren charmanten Akzent hat die Britin auch nach rund 60 Jahren in der Schweiz nicht verloren.

Hierher kam sie der Liebe wegen. Nach ihrer Ausbildung in der St.Martin’s School of Art in London lernte sie beim Weiterstudium an der Ecole nationale supérieure des beaux-arts in Paris ihren Mann Albert Siegenthaler kennen. Auch er Bildhauer; wie sie, die aus einer Künstlerfamilie stammte und sich gar nichts anderes hätte vorstellen können als kreativ zu sein.

Gemeinsames Familienglück war nur von kurzer Dauer

White folgte ihm in seine Heimat. Das Paar bezog das alte Bauernhaus mit Atelier in Leibstadt, wo sie heute noch wohnt. Die beiden arbeiteten gerne zusammen – zuerst vor allem in Stein und Holz – später kam immer mehr das Metall dazu. Sohn Guy und Tochter Johanna wurden geboren.

Aber das Glück dauerte nur kurz. 1984 starb Siegenthaler mit gerade mal 44 Jahren. White stand als junge Mutter alleine mit zwei Kindern da. «Ich musste für sie da sein und das Einkommen auf den Tisch bringen.» Sie arbeitete hart. «Irgendwie ging es immer. Ich bin ein positiver Mensch. Ohne meinen Optimismus wäre ich damals wahrscheinlich krepiert», sagt sie. Vor dem Haus in Leibstadt stehen noch einige Skulpturen von ihrem verstorbenen Lebenspartner.

2009 widmete das Kunstmuseum Olten Gillian White eine Einzelausstellung. Begleitend erschien der Bildband «Gillian White – Tanz in Eisen. Werke aus 40 Jahren». Was denkt sie, wenn sie in dem Buch blättert und all ihre Werke auf den Fotos sieht: «Es sind meine Arbeiten. Ich bin stolz darauf, dass ich damit meine Familie durchgebracht habe», sagt sie und klingt dabei völlig unprätentiös.

Seit einem Treppensturz stark eingeschränkt

Obwohl sie in ihrer Generation eine der bekanntesten Metallbaukünstlerinnen weit und breit ist und allein hierzulande über 30 Kunstwettbewerbe gewann, blieb sie immer sich selber. Bescheiden, pragmatisch und humorvoll. Gehadert hat sie mit ihrem Schicksal nie. Auch nicht nach dem Treppensturz, bei dem sie sich mehrere Brüche zuzog.

Seither macht ihr das Gehen Mühe. Sie braucht einen Rollator und hat im Haus einen Treppenlift eingebaut. Die strenge körperliche Arbeit hat sie längst aufgegeben. «Ich geniesse jetzt die Ruhe, lese viel. Ab und zu besuchen mich meine Kinder und Freunde», erzählt sie.

Grosse Pläne hegt sie keine mehr. «Ich hoffe aber immer noch, dass das Leben mich überrascht und blicke mit positiven Gedanken vorwärts. Wenn man positiv denkt, kommt es meistens auch gut», ist sie überzeugt und lacht wieder.