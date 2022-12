Leibstadt Archäologen entdecken den über 1200 Jahre alten Ursprung des Dorfes – und eine weitere Überraschung Beim Aushub für ein neues Einfamilienhaus in Leibstadt sind Spuren einer Gründungssiedlung aus dem Frühmittelalter zum Vorschein gekommen. Weshalb die Archäologen zuerst von einem Fund aus der Römerzeit ausgegangen sind und was sie in der Erde entdeckt haben.

Die Drohnenaufnahme zeigt die Fundstelle: der Aushub für einen Neubau. zvg/Kantonsarchäologie

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Leibstadt um 1240 als «Leibesteit». Nun haben Archäologen noch ältere Spuren entdeckt: eine Gründungssiedlung aus dem Frühmittelalter. Beim Fund aus dem 7. oder 8. Jahrhundert handelt es sich vermutlich um die Wurzeln des Dorfes. «Zumindest nach unserem aktuellsten Wissensstand», sagt Matthias Flück, Leiter Ausgrabungen bei der Kantonsarchäologie.

Nirgends in der Schweiz seien in den vergangenen Jahrzehnten so viele frühmittelalterliche Siedlungen entdeckt worden wie im Aargau, heisst es auf der Website der Kantonsarchäologie. In Leibstadt fanden die Archäologen vor etwas mehr als 20 Jahren im «Usserdorf» ein Gräberfeld aus dieser Zeit.

Deshalb, so Matthias Flück, dürfe davon ausgegangen werden, dass sich auch Überreste von früheren Siedlungen im Boden von Leibstadt verbergen würden. Zu den sogenannten Verdachtsflächen gehört insbesondere der alte Dorfkern. Als bekannt wurde, dass dort an der Vogelmattstrasse auf grüner Fläche ein Einfamilienhaus gebaut wird, meldete die Kantonsarchäologie den Wunsch an, den Aushub für den Neubau begleiten zu dürfen.

Drainage aus Kalksteinen als Erstes entdeckt

Anfang Februar fuhren nun die Bagger auf – im Beisein der Archäologen. Und schnell wurde klar: Im Boden befinden sich tatsächlich historische Schätze. Als Erstes kam in 1,5 Meter Tiefe eine von Menschenhand gemachte Kalksteinsetzung zum Vorschein. Es handelt sich dabei um eine Drainage zur Entwässerung.

Die Steinreihen markieren eine Drainage aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. zvg/Kantonsarchäologie

«Wir dachten zuerst, dass der Fund aus der römischen Zeit stammen könnte», sagt Matthias Flück. Denn Massivbauten aus Stein waren typisch für diese Zeit, während im darauffolgenden Frühmittelalter Bauten aus Holz dominierten. Auch fanden die Archäologen Keramikstücke aus der römischen Zeit. Ausserdem stand einst bei der Bernau ein Wachturm der Römer zur Sicherung der Rheingrenze.

Verfärbungen im Boden weisen auf das Frühmittelalter hin

Die Archäologen entdeckten aber weitere Scherben, diesmal aus dem Frühmittelalter, sowie Pfostenlöcher und besondere Verfärbungen im Boden, die auf vermodertes Holz hindeuten.

Damit stand fest: Der Fund ist zeitlich im Frühmittelalter zu verorten mit Holzkonstruktionen als typische Bauweise. Dass die Drainage dennoch aus Stein erstellt worden war, sei eine Besonderheit dieser Fundstelle, so Matthias Flück:

«Steinkonstruktionen waren zu dieser Zeit eher selten, insbesondere auf dem ländlichen Gebiet.»

Von Hand, mit Schaufel und Pickel ausgestattet, legten die Archäologen weitere Funde frei. So fanden sie mehrere Keilsteine, welche die Hauptpfosten des früheren Gebäudes stabilisierten und aufrecht gehalten hatten. Sie geben Aufschluss über die Position des Hauses.

Fast wie in einer Schwarzwälder Torte wechseln sich hellere und dunklere Erdschichten aus verschiedenen Zeiten ab. Über dem Massstab liegt das frühmittelalterliche Niveau mit einer Feuerstelle. zvg/Kantonsarchäologie

Insgesamt 24 Holzpfosten wurden entdeckt – heute nur noch als Verfärbung im Boden sichtbar. Ausserdem machten die Archäologen eine Steinschüttung aus, die vor 1200 Jahren als befestigter Hofplatz diente, und sogenannten Fachwerklehm, der für den Hausbau verwendet worden war. Die entdeckten Holzkohlenreste könnten entweder auf eine Herdstelle hinweisen oder aber auf einen Brand.

In der Baugrubenwand ist die Steinschüttung gut zu sehen, die vor über 1200 Jahren als befestigter Hofplatz diente. zvg/Kantonsarchäologie

«Wir fanden zudem Tierknochen, also klassische Siedlungsabfälle», sagt Mattias Flück.

Sämtliche Fundstücke werden nun gereinigt, detailliert beschrieben, nummeriert, in einer Datenbank erfasst und im Depot archiviert. Auch die Fundstelle als Ganzes wurde dokumentiert, mit Drohnen fotografiert und vermessen. Daraus erstellen die Archäologen nun am Computer einen Plan. Dabei werden, so weit möglich, auch die Gebäudegrundrisse rekonstruiert.

Wie viele Gebäude an der Fundstelle in Leibstadt einst standen, sei unklar, sagt der Archäologe. Denn die Umgebung der Fundstelle wurde in den vergangenen Jahrzehnten fast vollständig überbaut. Aufgrund der zahlreichen Funde im Fricktal mit einem halben Dutzend gehöftartigen Anlagen könne aber davon ausgegangen werden, dass auch in Leibstadt mehrere Gebäude gestanden hätten.