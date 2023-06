Kulturerbe-Tag Von Römerfunden über Flugzeugabsturz bis zur Fasnacht: Würenlingen steht immer wieder im Scheinwerferlicht der Presse Der diesjährige Kulturerbe-Tag findet am 25. Juni in Würenlingen statt. Er wird zu einer Zeitreise durch die Gemeinde mit vielen Höhepunkten.

Gehört zum Würenlinger Kulturgut: Die Fasnacht lockt jedes Jahr Tausende Schaulustige an. Bild: Alexander Wagner

Der Aargauer Kulturerbe-Tag widmet sich einmal im Jahr dem Kulturerbe einer ausgewählten Gemeinde. Bereits 2020 hat sich der Kulturkreis Würenlingen hierfür beworben. Am Sonntag, 25. Juni, ist es nun so weit: Es heisst Hallo in Würenlingen! Unter dem Label «Hallo! Kulturerbe.» kennzeichnet die Abteilung Kultur, wo Kulturerbe drinsteckt, schreibt das Departement Bildung, Kultur und Sport. Das Organisationskomitee habe ein reichhaltiges, auf Würenlingen zugeschnittenes Programm zusammengestellt.

Würenlingen ist bekannt für seine archäologischen Highlights. Die Entdeckung von zwei römischen Übungslagern sorgten jüngst für Aufmerksamkeit. Sie gehörten zum Legionslager Vindonissa. Auf welcher Route möglicherweise die Soldaten von dort bis in die Übungslager marschiert sind, demonstriert die Gruppe «Legio XI».

Frühmorgens brechen am 25. Juni die Soldaten in Windisch auf und treffen um 12 Uhr in Würenlingen ein. Hier erklären sie das Lagerleben und zeigen ihre Ausrüstung. Bei der Präsentation «Alles original!» der Kantonsarchäologie sind die kürzlich entdeckte bronzezeitliche Urne samt Inhalt und die Funde der mittelalterlichen Töpferei am Rennweg und der Sonnenbergstrasse zu sehen. Wie sich das Dorf seit dem Mittelalter verändert hat, zeigt ein Vortrag.

Eine Keltin und ein Alemanne erzählen

Auch die szenischen Führungen des Museums Aargau gewähren einen Einblick in die Vergangenheit, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine reiche Keltin erzählt aus ihrem Leben vor 2600 Jahren, und ein alemannischer Bauer aus dem Frühmittelalter erklärt, warum er seine Güter an das Kloster St. Gallen schenkte. Nach alten Techniken schreiben kann man in der Schreibwerkstatt von Bibliothek und Archiv Aargau.

Und wer schon immer mehr über sein eigenes Familienwappen wissen wollte oder die Bildsprache der Heraldik verstehen möchte, kann sich von einem Heraldiker Einblick geben lassen. Weit zurück reicht die Baugeschichte der Pfarrkirche Michael. Die Bauetappen und Restaurierungen seit dem 14. Jahrhundert lassen sich am heutigen Bau ablesen. Dies veranschaulicht die Kantonale Denkmalpflege auf einer Führung, die auch in den Pfarrhauskeller mit seinem stuckierten Gewölbe geht.

Kulturerbe heute

Kulturerbe stammt nicht nur aus der Vergangenheit, sondern ist Bestandteil des Alltagslebens. Das zeigen Fasnacht, Weinkultur, Literatur und das Dorfbild. Die Fasnachtsgesellschaft präsentiert erstmals die Filmaufnahmen vom Umzug 2023. Die Weinbaugenossenschaft gibt Einblicke in die Geschichte des Weindorfs und bietet Degustationen und einen Aromaparcours an. Die Dorfbibliothek stellt Bücher von Autoren mit Würenlinger Wurzeln vor. Spielerisch im Dorf unterwegs ist die Abteilung für Raumentwicklung. Eine interaktive Erkundungstour mit einem Würfel führt durchs Dorf und erlaubt neue Blickwinkel.

Im Scheinwerferlicht der Presse

Einblicke in die neuste Geschichte des Dorfes gibt schliesslich die Präsentation von Bibliothek und Archiv Aargau. Hier sind wichtige Zeitdokumente zu sehen zum Flugzeugabsturz von 1970 und zum Bau und Abbau des Kernreaktors. Eine Ausstellung zeigt Bilder von Würenlingen aus dem Ringier-Bildarchiv. Der Tag wird um 11 Uhr feierlich eröffnet mit einer Ansprache von Gemeindeammann Patrick Zimmermann und Georg Matter, Leiter Abteilung Kultur. Der Eintritt ist frei. (az)