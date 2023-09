Koblenz Weniger CO2 dank neuer Schaltanlage – in der Schweiz sind nur fünf in Betrieb Sie kommt ohne das Treibhausgas SF6 als Isoliermedium aus und reduziert so den CO2-Ausstoss: die neue 16-kV-Mittelspannungsschaltanlage in Koblenz.

Die Mittelspannungsanlage der Transformatorenstation Rütenen in Koblenz ist modernisiert worden. Die Energiedienstleistungsunternehmen AEW Energie AG habe damit nicht nur die Versorgungssicherheit und Netzverfügbarkeit erweitert, sondern erhöhe auch ihr Engagement zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn die neue sogenannte Mittelspannungs-BlueGIS-Schaltanlagen kommt «ohne das Treibhausgas SF6 als Isoliermedium aus und leistet so mit Hilfe der Clean Air-Technologie von Siemens einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses». Aktuell sind nur deren fünf schweizweit in Betrieb.

Steven Güdel (links, Projektleiter bei der AEW Energie AG) mit Daniel Roost (Fach-Ing. Mittelspannung bei der Siemens Schweiz AG) vor der Siemens-BlueGIS-Schaltanlage in Koblenz. Bild: zvg

Das Treibhausgas SF6 ist hochwirksam mit einem globalen Erwärmungspotenzial von 22‘800. Oder anders ausgedrückt: Ein Kilogramm SF6 ist gleich wirksam wie 22,8 Tonnen CO 2 . Ein Isoliermedium wird benötigt um die drei unter Spannung stehende Leiter gegenseitig zu isolieren, die innerhalb der Schaltanlage, durch die kompakte Bauart, in geringen Abständen geführt sind.

Neu werde dies durch die umweltschonende «Clean Air»-Technologie von Siemens sichergestellt, wie es in der Mitteilung heisst.« Durch den Einsatz von Clean Air – einem natürlichen Isoliermedium – in Kombination mit bewährter Vakuumschalttechnik kann auf jegliche Gasgemische, die auf Fluor basieren (F-Gase), verzichtet werden.» Dies ermögliche eine klimaneutrale Energieverteilung, was durch ihr geringes globalen Erwärmungspotenzial von 1 zu einem wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen führe.

Für die Modernisierung der Mittelspannungsanlage in Koblenz mussten vorgängig Netzumschaltungen im Mittelspannungsnetz durchgeführt werden. «Die im Versorgungskreis betroffenen Niederspannungskunden wurden durch den Einsatz einer mobilen Notstromgruppe unterbrechungsfrei weiter versorgt», schreibt die AEW. (az)