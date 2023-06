Koblenz Weniger als zwei Prozent: Leerwohnungsbestand in der Grenzgemeinde sinkt weiter In Koblenz sind aktuell zehn Wohnungen frei auf dem Markt. Die Leerwohnungsziffer beträgt damit 1,83 Prozent.

Koblenz hat derzeit einen Bestand von 819 Wohnungen. Zehn davon stehen leer. Alex Spichale

Die Meldung sorgte 2021 für Aufsehen: Gemäss der kantonalen Erhebung, hatte die Gemeinde mit 10,74 Prozent die höchste Leerwohnungsziffer im Kanton. Gemäss der damaligen Berechnung stand fast jede zehnte Wohnung im Grenzort frei, was die Gemeinde auf den Plan rief.

Sie überprüfte die Zahlen. Es stellte sich schliesslich heraus, dass es sich um einen Lesefehler in der elektronischen Auswertung handelte. Tatsächlich lag der Leerwohnungsbestand bei 2,05 Prozent.

Jetzt liegen die neuesten Zahlen vor: Der Bestand an freien Wohnungen ist in Koblenz weiter gesunken. Die Gemeindekanzlei meldete am 1. Juni dem Bundesamt für Statistik folgende Daten, wie es dem Mitteilungsblatt zu entnehmen ist: Derzeit stehen 10 Wohnungen zur Vermietung und fünf zum Verkauf.

Aktuell hat Koblenz einen Bestand von insgesamt 819 Wohnungen. Das ergebe einen Prozentsatz von 1,83% leerstehenden auf dem Markt befindlichen Wohneinheiten, schreibt die Gemeinde weiter. (az)