Koblenz Die zwei Jubilarinnen, die Prominenteste, die Verspätete: Vier Stahlbrücken stehen im Grenzdorf – eine Seltenheit Weshalb im Vier-Brücken-Dorf Koblenz zuerst die Eisenbahnbrücken gebaut wurden, jene für den Strassenverkehr aber erst mit Verspätung. Und welche ins Visier einer Anarchistenzelle geriet.

.. Sandra Ardizzone

Sie sind imposant, alle aus Stahl und stammen teilweise aus dem vorletzten Jahrhundert: die vier Flussbrücken in Koblenz. Vor 90 Jahren wurde die Autobrücke zwischen Koblenz und Waldshut eingeweiht. Sie löste die Fähre ab, die bis dahin den Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz über dein Rhein beförderte. Ein Jubiläum konnte in diesem Jahr eine weitere Brücke feiern: Die 236 Meter lange Aarebrücke, die am 31. Juli 1892 eröffnet wurde und seither die Eisenbahnverbindung zwischen Felsenau und Koblenz herstellt.

Seit ihrer Gründung 1853 wollte die Schweizerische Nordostbahn (NOB) das Projekt einer durchgehenden Rheintalbahn von Basel nach Romanshorn auf der Schweizer Seite des Rheinufers realisieren. Doch es sollte fast 40 Jahre dauern, bis sie das letzte, 29 Kilometer lange Teilstück zwischen Stein und Koblenz – der aufwendigste und grösste Kunstbau der Strecke – eröffnen konnte. Gründe für die Verspätung werden verschiedene aufgeführt: etwa die Überquerung der Aare, die kurz vor ihrer Einmündung in den Rhein bei Koblenz als schwierig gegolten habe; oder die Eisenbahnkrise der 1870er-Jahre, ausgelöst durch den Konkurrenzkampf.

Seit 1994 verkehren über die Brücke nur noch Güterzüge. In den vergangenen drei Jahren haben die SBB die Brückenpfeiler der 130-jährigen Eisenbahnbrücke so verstärkt, dass sie wieder mit der normalen Streckengeschwindigkeit befahrbar ist und auch bei einem Extremhochwasser keine Schäden mehr zu erwarten sind.

Die älteste Brücke geriet ins Visier einer Anarchistenzelle

Die prominenteste der vier Bauwerke ist die Rheinbrücke aus dem Jahr 1859, die für die erste Verbindung zum deutschen Eisenbahnnetz sorgte und den Koblenzer Bahnhof zum ersten Grenzbahnhof der Schweiz machte. «Sie ist ein Baudenkmal von europäischer Bedeutung», sagt Cornel Doswald, Fachexperte für historische Verkehrswege. «Sie ist die älteste Eisenbahnbrücke aus Stahlfachwerk, die heute in Europa noch in Betrieb steht.»

Die Rheinbrücke machte im 19. Jahrhundert den Koblenzer Bahnhof zum ersten Grenzbahnhof der Schweiz. Bild: Alex Spichale

Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges plante gemäss eines Wikipedia-Eintrags eine serbische Anarchistenzelle die Sprengung der Eisenbahnbrücke. 1912 wurde in Basel die Zelle verhaftet, die bereits eine Benzinsäurebombe gebastelt hatte. Die Gruppe beabsichtigte, die Brücke beim Eintritt des Deutschen Reiches in den Ersten Balkankrieg unter dem ersten Truppentransport zu sprengen. Die Eisenbahnbrücke war zu dieser Zeit bereits mit Sprengstoff ausgestattet: Dieser wurde direkt beim Bau vor 163 Jahren eingebaut.

Übrigens waren sämtliche Koblenzer Brücken mit Sprengstoff ausgestattet. Zwischen 2010 und 2014 entfernte die Schweizer Armee diese, wie Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Kommunikation Armasuisse, bestätigt. «Das Netz von Sprengobjekten und Sperrstellen wurde während des Ersten Weltkriegs aufgebaut», ergänzt er. In der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkriegs seien bereits bestehende Objekte modernisiert worden, in den 70er-Jahren wurde der Bau von permanenten Sprengstellen mit eingebautem Sprengstoff beschlossen.

Über 40 Jahre lang musste Umweg gefahren werden

Die jüngste unter den vier Koblenzer Brücken ist die elegante Stahlkonstruktion, die den Strassenverkehr zwischen Koblenz und Felsenau über die Aare hinweg verbindet: Die 178 Meter lange Autobrücke wurde im Jahr 1936 eingeweiht.

Die Aarebrücke für Autos und seit 2003 auch für Fussgänger. Sandra Ardizzone

Die Flussüberquerung befindet sich rund 800 Meter von der Eisenbahnbrücke flussabwärts unmittelbar oberhalb des Zusammenflusses mit dem Rhein. Und auch hier: In beiden Brückenwiderlagern waren die ersten Maschinengewehrstände eingebaut, die in der Schweiz seit dem Ende des Ersten Weltkriegs realisiert wurden.

Die Verbindung zwischen Koblenz und Felsenau besass im Vergleich zum Rheinübergang zweite Priorität, obwohl der Bedarf dafür gross war. Denn nach dem Bau der Eisenbahnbrücke über die Aare im Jahr 1892 wurde auch der Fährbetrieb nach Felsenau eingestellt. Um die Jahrhundertwende verfügte Koblenz über zwei Eisenbahnbrücken, aber keine Strassenbrücke: Der Strassenverkehr musste einen rund sechs Kilometer langen Umweg über Klingnau fahren. Dies ganze 44 Jahre lang – bis die Autobrücke über die Aare eröffnet wurde, vier Jahre nach der Einweihung der Zollbrücke über den Rhein hinweg.

2002/03 wurde das Bauwerk mit einem separaten Steg für Fussgänger und Velofahrer ergänzt. 2009 wurde auf ebendieser Velobrücke der Deutsche Karl Dittmann (63) erschossen. Der Schuss hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Der Mordfall ist bis heute ungeklärt.