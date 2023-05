Koblenz Nur wenige Wochen nach der Schliessung: Der «Engel» ist wieder offen Koblenz hat seine einzige Dorfbeiz wieder. Nach dem Aus im März, feiert die Gaststätte am Freitag Wiedereröffnung. Die neue Wirtin kennt den «Engel» bestens.

Nur sieben Wochen geschlossen: Im Restaurant Engel werden seit Freitag wieder Gäste begrüsst. Sandra Ardizzone

Ende März ging die einzige Dorfbeiz in Koblenz, das Restaurant Engel zu. Zu den Gründen wollte sich Wirtin Christel Gsponer damals nicht äussern (die AZ berichtete). Nur eineinhalb Monate später feiert der «Engel» nun bereits Wiedereröffnung.

Die Website ist zwar noch nicht in Betrieb, doch in einem Facebook-Post wird das Opening angekündigt. Am Freitagnachmittag lud die neue Wirtin Nicolata Buzila zu einem Apéro. Das Angebot werde sich zu ihrer Vorgängerin nicht gross ändern, sagt Buzila. «Wir setzen weiterhin auf Schweizer Küche.»

Bereits Erfahrung in der Beiz gesammelt

Im «Engel» kommt es damit innerhalb von drei Jahren zum dritten Wirtewechsel. Ferdinand und Angie Breg hatten das Gasthaus während über zwanzig Jahre geführt. Ende 2020 verkauften sie die Liegenschaft und eröffneten im Toggenburg ihr neues Lokal. Im Oktober 2021 übernahm Christel Gsponer den «Engel», nachdem sie zuvor im Restaurant Krone in Rietheim wirtete.

Nun übernimmt Nicolata Buzila. Sie ist mit den Gegebenheiten der Koblenzer Gaststätte bestens vertraut. Bis zur Schliessung im März arbeitete sie im «Engel» im Service.