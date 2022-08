Klingnau/Koblenz Tödlicher Unfall: Auto prallt in Bahn-Unterführung Auf der Hauptstrasse zwischen Klingnau und Koblenz kam es am Sonntagmorgen zu einem schweren Selbstunfall. Für den 51-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.

Der Fahrer hat den Unfall nicht überlebt. brknews

In einem Mazda fuhr ein Mann am Sonntag um 7.50 Uhr auf der Koblenzerstrasse von Klingnau her in Richtung Koblenz. Kurz vor der Bahnunterführung, an der Grenze der beiden Gemeinden und bereits im Tempo-50-Bereich, kam der Wagen rechts von der Strasse ab und prallte heftig gegen den Brückenpfeiler, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Eine Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet, als erste vor Ort, fand den Mann eingeklemmt und nicht ansprechbar im demolierten Wagen vor. Es bedurfte der Strassenrettung der Feuerwehr, um den Verunfallten aus dem Wrack zu befreien.

Trotz Reanimationsmassnahmen und eines bereitstehenden Rettungshelikopters verstarb der 51-jährige Aargauer noch auf der Unfallstelle.

Was genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Video: CH Media

Weshalb der 51-Jährige von der Strasse abkam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die polizeiliche Tatbestandsaufnahme musste die Polizei die Koblenzerstrasse bis in die Nachmittagsstunden hinein sperren. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (has)

Der Unfallort liegt einen Steinwurf von den Parkplätzen zum Klingnauer Stausee entfernt. Auch der Grenzübergang Koblenz-Waldshut ist nahe (nicht auf dem Kartenausschnitt):